Tomasiak odpuścił start, Stoch przejął jego rolę. Prevc bezkonkurencyjny

Niedługo po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich wróciła rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Po zawodach na obiekcie do lotów w Bad Mitterndorf nadszedł czas na kolejny przystanek - fińskie Lahti. W trakcie tego weekendu zaplanowane są aż trzy konkursy, dwa indywidualne i zmagania duetów.

Najpierw odbędzie się rywalizacja indywidualna. O godz. 14:30 czasu polskiego zaplanowany jest jednoseryjny konkurs, w którym wystartują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. Z tego względu na starcie zobaczymy sześciu naszych reprezentantów - Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Macieja Kota, Piotra Żyłę, Kamila Stocha i powracającego do zawodów najwyższej rangi Kacpra Tomasiaka.

Rywalizacja została jednak poprzedzona jednoseryjnym treningiem. Już na samym początku dobrym skokiem popisał się reprezentant gospodarzy, Vilho Palosaari. 120,5 metra gwarantowało mu pierwszą lokatę i wysoką notę - 68.7 pkt. Po czasie do walki ruszyli nasi zawodnicy.

Kubacki poniżej oczekiwań. Potem taka próba Stocha

Jako pierwszy na belce zasiadł Dawid Kubacki. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników naszej kadry poleciał jednak zaledwie 106,5 m, co było wówczas jedną ze słabszych prób. Efekt? 42.4 pkt i dopiero 16. lokata. Znacznie lepiej spisał się Paweł Wąsek. Srebrny medalista olimpijski przekroczył punkt K (116 m) o metr, dzięki czemu zajmował wysokie 3. miejsce (61.6 pkt).

Na starcie zabrakło Macieja Kota. Niedługo później nadeszła pora na Żyłę oraz Stocha. Pierwszy z wymienionych skoczył całkiem nieźle - 119,5 metra. Po przeliczeniu wszystkich składowych był na 5. pozycji (64.8 pkt). Tuż przed nim uplasował się trzykrotny mistrz olimpijski - 120 metrów i miejsce w TOP5 (65.2 pkt).

Nie wystartował również Kacper Tomasiak. Wtedy stało się jasne, że najlepszym z naszych będzie Kamil Stoch, który zastąpił wspomnianego 19-latka w roli lidera kadry. Jak zaprezentowała się czołówka? Fenomenalnie skoczył Jan Hoerl - 125 metrów gwarantowało mu fotel lidera. Przed nim uplasował się Daniel Tschofenig (127,5 m). Cały trening wygrał Domen Prevc (128,5 m).

Wyniki piątkowego treningu w Lahti:

1. Domen Prevc - 128,5 m, 83.4 pkt

2. Daniel Tschofenig - 127,5 m, 82.5 pkt

3. Jan Hoerl - 125 m, 78.3 pkt

...

16. Kamil Stoch - 120 m, 65.2 pkt

17. Piotr Żyła - 119,5 m 64.8 pkt

23. Paweł Wąsek - 117 m, 61.6 pkt

44. Dawid Kubacki - 106,5 m, 42.4 pkt

Maciej Kot i Kacper Tomasiak nie startowali.

Piątkowy jednoseryjny konkurs w Lahti zaplanowany jest na godz. 14:30. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Piotr Żyła Foto Olimpik AFP

