Tomasiak odpuścił start, Stoch przejął jego rolę. Prevc bezkonkurencyjny
Powoli do końca zbliża się sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. W ten weekend rywalizacja toczy się w Lahti, a pierwszym akordem będzie piątkowy jednoseryjny konkurs. Ten został poprzedzony jednak serią treningową. W niej wystartowało czterech z sześciu naszych zawodników, a najlepszy okazał się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski uplasował się na 16. miejscu. Start odpuścił m.in. Kacper Tomasiak. Całą rywalizację wygrał Domen Prevc.
Niedługo po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich wróciła rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Po zawodach na obiekcie do lotów w Bad Mitterndorf nadszedł czas na kolejny przystanek - fińskie Lahti. W trakcie tego weekendu zaplanowane są aż trzy konkursy, dwa indywidualne i zmagania duetów.
Najpierw odbędzie się rywalizacja indywidualna. O godz. 14:30 czasu polskiego zaplanowany jest jednoseryjny konkurs, w którym wystartują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. Z tego względu na starcie zobaczymy sześciu naszych reprezentantów - Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Macieja Kota, Piotra Żyłę, Kamila Stocha i powracającego do zawodów najwyższej rangi Kacpra Tomasiaka.
Rywalizacja została jednak poprzedzona jednoseryjnym treningiem. Już na samym początku dobrym skokiem popisał się reprezentant gospodarzy, Vilho Palosaari. 120,5 metra gwarantowało mu pierwszą lokatę i wysoką notę - 68.7 pkt. Po czasie do walki ruszyli nasi zawodnicy.
Kubacki poniżej oczekiwań. Potem taka próba Stocha
Jako pierwszy na belce zasiadł Dawid Kubacki. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników naszej kadry poleciał jednak zaledwie 106,5 m, co było wówczas jedną ze słabszych prób. Efekt? 42.4 pkt i dopiero 16. lokata. Znacznie lepiej spisał się Paweł Wąsek. Srebrny medalista olimpijski przekroczył punkt K (116 m) o metr, dzięki czemu zajmował wysokie 3. miejsce (61.6 pkt).
Na starcie zabrakło Macieja Kota. Niedługo później nadeszła pora na Żyłę oraz Stocha. Pierwszy z wymienionych skoczył całkiem nieźle - 119,5 metra. Po przeliczeniu wszystkich składowych był na 5. pozycji (64.8 pkt). Tuż przed nim uplasował się trzykrotny mistrz olimpijski - 120 metrów i miejsce w TOP5 (65.2 pkt).
Nie wystartował również Kacper Tomasiak. Wtedy stało się jasne, że najlepszym z naszych będzie Kamil Stoch, który zastąpił wspomnianego 19-latka w roli lidera kadry. Jak zaprezentowała się czołówka? Fenomenalnie skoczył Jan Hoerl - 125 metrów gwarantowało mu fotel lidera. Przed nim uplasował się Daniel Tschofenig (127,5 m). Cały trening wygrał Domen Prevc (128,5 m).
Wyniki piątkowego treningu w Lahti:
1. Domen Prevc - 128,5 m, 83.4 pkt
2. Daniel Tschofenig - 127,5 m, 82.5 pkt
3. Jan Hoerl - 125 m, 78.3 pkt
...
16. Kamil Stoch - 120 m, 65.2 pkt
17. Piotr Żyła - 119,5 m 64.8 pkt
23. Paweł Wąsek - 117 m, 61.6 pkt
44. Dawid Kubacki - 106,5 m, 42.4 pkt
Maciej Kot i Kacper Tomasiak nie startowali.
Piątkowy jednoseryjny konkurs w Lahti zaplanowany jest na godz. 14:30. Relację tekstową "na żywo" będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.