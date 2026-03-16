Tomasiak nie błyszczy, Maciusiak wprost o jego formie. To dlatego widać spadek

W tym sezonie Tomasiak i tak spisał się już na medal, a nawet kilka medali. Końcówka sezonu może być dla niego teraz o wiele większym obciążeniem. Wiadomo jednak, że 19-latek będzie miał szansę po raz pierwszy skakać na mamuciej skoczni. Pierwsze kroki ku temu poczyni w Vikersund.

Kacper Tomasiak nie błyszczał w Oslo

Sezon zimowy w skokach narciarskich powoli dobiega końca i już przyniósł Polakom mnóstwo emocji - z jednej strony za sprawą ostatniego sezonu Kamila Stocha, a z drugiej przez Kacpra Tomasiaka, który nie tylko pokazał, że jest nadzieja w młodszym pokoleniu polskich skoczków, ale również dał Biało-Czerwonym aż trzy (!) medale na igrzyskach olimpijskich.

Po tym udało mu się zgarnąć jeszcze srebro na mistrzostwach świata juniorów i wrócić do Pucharu Świata. Tutaj jednak nie występował już na najwyższych obrotach. Sam przyznał jednak, że w Lahti dokuczało mu zmęczenie, w sobotę udało mu się jednak zakończyć zmagania na 10. miejscu. W Oslo sprawa wyglądała nieco inaczej.

Tam Tomasiak, najlepszy z Polaków, zajął 22. i 24. miejsce w obu rozegranych konkursach. Czuć było spory niedosyt. Maciej Maciusiak postanowił zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnił, skąd taka, a nie inna dyspozycja jego najlepszego w tej chwili podopiecznego.

Maciej Maciusiak szczerze o formie Tomasiaka

"Kacper skacze w porządku. Te próby nie są już tak powtarzalne, w Lahti był zmęczony mentalnie tym wszystkim, ale w Oslo powrócił. Nieźle się prezentował, choć nie wychodziło to tak, jak by się chciało" - mówił Maciusiak w rozmowie z mediami, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Widzimy zjazd formy u wielu zawodników po igrzyskach. Domen Prevc nie skacze już tak super. Widzimy też Philippa Raimunda, który wpadł w taki dołek, podobnie jak Paweł czy Kamil. Przygotowaliśmy się na to, żeby podczas igrzysk forma była najlepsza

"To sobie wypracowaliśmy i tam byliśmy w najlepszej dyspozycji. Walczymy i postaramy się, aby następny konkurs wyszedł znacznie lepiej" - podsumował swoją wypowiedź. Następne zmagania skoczków odbędą się na mamucie w Vikersund. Dla Tomasiaka będzie to pierwsza szansa na zmierzenie się z tym rozmiarem skoczni.

