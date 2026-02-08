Tomasiak na podium w Predazzo, potem najdłuższy skok. Polacy postraszyli rywali

Już w poniedziałek do walki o olimpijskie medale staną skoczkowie narciarscy. Na obiekcie normalnym (HS 107) w Predazzo na liście startowej nie zabraknie Polaków - Pawła Wąska, Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka. Zawody zostały jednak poprzedzone jeszcze jedną sesją treningową, która składała się z trzech serii. Jak poszło naszym zawodnikom?

Jako pierwszy z naszych na starcie pojawił się Wąsek. Polak oddał przyzwoity skok i zakończył go telemarkiem (treningi się są oceniane stylowo) na 98 metrze. Taka odległość wraz z punktami za wiatr pozwoliła mu zajmować 3. miejsce (65.1 pkt).

Taką samą odległość uzyskał skaczący niedługo później Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski miał jednak gorsze warunki podczas swojej próby i finalnie objął prowadzenie (67.6 pkt). Prawdziwą "bombę" odpalił Tomasiak. Jeden z najmłodszych zawodników w stawce wylądował pół metra za punktem K - 98,5 m. Do tego doszły punkty za wiatr, które pozwoliły mu zajmować 1. miejsce.

Rozwiń

Polaka przebił jedynie Philipp Raimund. Niemiec poleciał równe 100 metrów i wygrał całą pierwszą serię. Podium uzupełnił Kristoffer Eriksen Sundal. Tuż za czołową trójką uplasował się Domen Prevc.

Wyniki pierwszej serii treningowej:

1. Philipp Raimund - 75.3 pkt

2. Kacper Tomasiak - 74.8 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 74 pkt

...

8. Kamil Stoch - 67.6 pkt

18. Paweł Wąsek - 65.1 pkt

Tomasiak najdalej. Potem przebił go tylko jeden zawodnik

W drugiej serii sędziowie zdecydowali się nieco podwyższyć rozbieg, co oznaczało większą prędkość najazdową i dalsze skoki. Z tego skorzystał Wąsek. 100,5 metra w wyśmienitym stylu i fotel lidera (72.4 pkt). W międzyczasie jeszcze lepiej spisał się Andreas Wellinger. Niemiec skoczył metr dalej od Polaka i wyprzedził naszego zawodnika o 0,9 pkt.

Po chwili nadeszłą kolej na Stocha. Ten uzyskał dokładnie taką samą odległość, jak w pierwszej serii (98 m) i wykończył swoją próbę telemarkiem. Wszystkie składowe dały notę 67.8 pkt i 13. miejsce. Dobre skoki oddali także Johann Andre Forfang (102 m), Naoki Nakamura (103 m) oraz Marius Lindvik (104 m).

Po serii takich prób w powietrzu był już Tomasiak. Polak kolejny raz pokazał moc i oddał najdłuższą próbę - 104,5 m. Mimo wyśmienitej odległości miał nieco lepsze warunki, co poskutkowało drugą lokatą (79 pkt) tuż za wspomnianym Lindvikiem. Osiągnięcie 19-latka przebił Stephan Embacher, który poleciał 105,5 m.

Całą serię wygrał ponownie Raimund, który był ex aequo z Embacherem. Podium zamknął Lindvik. Kacper Tomasiak ukończył zmagania na 5. pozycji.

Wyniki drugiej serii treningowej:

1. Philipp Raimund i Stephan Embacher - 81.3 pkt

3. Marius Lindvik - 80.2 pkt

4. Ren Nikaido - 79.5 pkt

5. Kacper Tomasiak - 79 pkt

...

17. Paweł Wąsek - 72.4 pkt

33. Kamil Stoch - 67.8 pkt

Wąsek się poprawił, Stoch dalej w punkt

Jak w trzeciej sesji pokazali się nasi zawodnicy? Po raz trzeci poprawił się Paweł Wąsek. Tym razem pofrunął 102,5 metra, lecz wyjątkowo nie objął prowadzenia. Miał on niezłe warunki i mniej dodanych punktów, co poskutkowało notą 75.6 pkt i 2. miejscem. Kolejny raz 98 metrów skoczył Kamil Stoch. Kończący po sezonie karierę skoczek po wylądowaniu nie wydawał się szczęśliwy i machnął ręką. Po swojej próbie był na 8. pozycji (72.4 pkt).

Dobrze zaprezentował się także Valentin Foubert. Francuski skoczek uzyskał 102 metry i objął prowadzenie w trzeciej sesji (79.6 pkt). Olimpijską formę potwierdził także Lindvik. Norweg kolejny raz oddał świetny skok i uzyskał 105,5 m, dzięki czemu objął prowadzenie. W trzeciej sesji udziału nie wziął Tomasiak.

Ostatnią niedzielną sesję zwyciężył właśnie Lindvik. Drugi był Raimund, a trzeci Sundal. Udziału nie wzięło kilku skoczków z czołówki.

Wyniki trzeciej sesji treningowej:

1. Marius Lindvik - 89.2 pkt

2. Philipp Raimund - 86.4 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 86 pkt

...

19. Paweł Wąsek - 75.6 pkt

24. Kamil Stoch - 72.4 pkt

Jan Szymański: Podia Pucharu Świata dają nadzieję na realne szanse medalowe na ZIO. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Kamil Stoch, 31.07.2025 r. Damian Klamka East News

Paweł Wąsek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News