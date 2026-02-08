Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomasiak na podium w Predazzo, potem najdłuższy skok. Polacy postraszyli rywali

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Po rywalizacji pań i krótkiej przerwie na skocznie normalną w Predazzo wrócili panowie. Ci w niedzielę odbyli drugi trening składający się z trzech sesji, a na starcie pojawili się także nasi reprezentanci. Najlepiej z nich spisał się Kacper Tomasiak. 19-latek w jednej z sesji skoczył zajął wysokie 2. miejsce, a kilka chwil później oddał najdłuższy skok. Przebił go dopiero Stephan Embacher. Świetnie spisał się także Stoch, który raz zameldował się w TOP10. Przyzwoite skoki oddał również Paweł Wąsek.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich w skokach narciarskich, w tle widoczny fragment skoczni oraz barierki zabezpieczające.
Kacper TomasiakEXPA/NEWSPIX.PLNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Już w poniedziałek do walki o olimpijskie medale staną skoczkowie narciarscy. Na obiekcie normalnym (HS 107) w Predazzo na liście startowej nie zabraknie Polaków - Pawła Wąska, Kamila Stocha i Kacpra Tomasiaka. Zawody zostały jednak poprzedzone jeszcze jedną sesją treningową, która składała się z trzech serii. Jak poszło naszym zawodnikom?

Jako pierwszy z naszych na starcie pojawił się Wąsek. Polak oddał przyzwoity skok i zakończył go telemarkiem (treningi się są oceniane stylowo) na 98 metrze. Taka odległość wraz z punktami za wiatr pozwoliła mu zajmować 3. miejsce (65.1 pkt).

Zobacz również:

Lindsay Vonn
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Vonn miała walczyć o złoto, doszło do dramatu. Jest oficjalny komunikat ws. zdrowia

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Taką samą odległość uzyskał skaczący niedługo później Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski miał jednak gorsze warunki podczas swojej próby i finalnie objął prowadzenie (67.6 pkt). Prawdziwą "bombę" odpalił Tomasiak. Jeden z najmłodszych zawodników w stawce wylądował pół metra za punktem K - 98,5 m. Do tego doszły punkty za wiatr, które pozwoliły mu zajmować 1. miejsce.

    Polaka przebił jedynie Philipp Raimund. Niemiec poleciał równe 100 metrów i wygrał całą pierwszą serię. Podium uzupełnił Kristoffer Eriksen Sundal. Tuż za czołową trójką uplasował się Domen Prevc.

    Wyniki pierwszej serii treningowej:

    1. Philipp Raimund - 75.3 pkt

    2. Kacper Tomasiak - 74.8 pkt

    3. Kristoffer Eriksen Sundal - 74 pkt

    ...

    8. Kamil Stoch - 67.6 pkt

    18. Paweł Wąsek - 65.1 pkt

    Tomasiak najdalej. Potem przebił go tylko jeden zawodnik

    W drugiej serii sędziowie zdecydowali się nieco podwyższyć rozbieg, co oznaczało większą prędkość najazdową i dalsze skoki. Z tego skorzystał Wąsek. 100,5 metra w wyśmienitym stylu i fotel lidera (72.4 pkt). W międzyczasie jeszcze lepiej spisał się Andreas Wellinger. Niemiec skoczył metr dalej od Polaka i wyprzedził naszego zawodnika o 0,9 pkt.

    Po chwili nadeszłą kolej na Stocha. Ten uzyskał dokładnie taką samą odległość, jak w pierwszej serii (98 m) i wykończył swoją próbę telemarkiem. Wszystkie składowe dały notę 67.8 pkt i 13. miejsce. Dobre skoki oddali także Johann Andre Forfang (102 m), Naoki Nakamura (103 m) oraz Marius Lindvik (104 m).

    Zobacz również:

    Na zdjęciu trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher oraz norweski skoczek Marius Lindvik
    Skoki Narciarskie

    Afera na skoczni. Ogłosili to na igrzyskach. Oskarżenia wobec Niemców

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek

      Po serii takich prób w powietrzu był już Tomasiak. Polak kolejny raz pokazał moc i oddał najdłuższą próbę - 104,5 m. Mimo wyśmienitej odległości miał nieco lepsze warunki, co poskutkowało drugą lokatą (79 pkt) tuż za wspomnianym Lindvikiem. Osiągnięcie 19-latka przebił Stephan Embacher, który poleciał 105,5 m.

      Całą serię wygrał ponownie Raimund, który był ex aequo z Embacherem. Podium zamknął Lindvik. Kacper Tomasiak ukończył zmagania na 5. pozycji.

      Wyniki drugiej serii treningowej:

      1. Philipp Raimund i Stephan Embacher - 81.3 pkt

      3. Marius Lindvik - 80.2 pkt

      4. Ren Nikaido - 79.5 pkt

      5. Kacper Tomasiak - 79 pkt

      ...

      17. Paweł Wąsek - 72.4 pkt

      33. Kamil Stoch - 67.8 pkt

      Wąsek się poprawił, Stoch dalej w punkt

      Jak w trzeciej sesji pokazali się nasi zawodnicy? Po raz trzeci poprawił się Paweł Wąsek. Tym razem pofrunął 102,5 metra, lecz wyjątkowo nie objął prowadzenia. Miał on niezłe warunki i mniej dodanych punktów, co poskutkowało notą 75.6 pkt i 2. miejscem. Kolejny raz 98 metrów skoczył Kamil Stoch. Kończący po sezonie karierę skoczek po wylądowaniu nie wydawał się szczęśliwy i machnął ręką. Po swojej próbie był na 8. pozycji (72.4 pkt).

      Zobacz również:

      Atle Lie McGrath
      Zimowe Igrzyska Olimpijskie

      Ledwo pojechał na igrzyska, a nadszedł tragiczni komunikat. Olimpijczyk w żałobie

      Amanda Gawron
      Amanda Gawron

        Dobrze zaprezentował się także Valentin Foubert. Francuski skoczek uzyskał 102 metry i objął prowadzenie w trzeciej sesji (79.6 pkt). Olimpijską formę potwierdził także Lindvik. Norweg kolejny raz oddał świetny skok i uzyskał 105,5 m, dzięki czemu objął prowadzenie. W trzeciej sesji udziału nie wziął Tomasiak.

        Ostatnią niedzielną sesję zwyciężył właśnie Lindvik. Drugi był Raimund, a trzeci Sundal. Udziału nie wzięło kilku skoczków z czołówki.

        Wyniki trzeciej sesji treningowej:

        1. Marius Lindvik - 89.2 pkt

        2. Philipp Raimund - 86.4 pkt 

        3. Kristoffer Eriksen Sundal - 86 pkt

        ...

        19. Paweł Wąsek - 75.6 pkt

        24. Kamil Stoch - 72.4 pkt

        Jan Szymański: Podia Pucharu Świata dają nadzieję na realne szanse medalowe na ZIO. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Zobacz również:

        Na zdjęciu trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher oraz norweski skoczek Marius Lindvik
        Skoki Narciarskie

        Afera na skoczni. Ogłosili to na igrzyskach. Oskarżenia wobec Niemców

        Tomasz Brożek
        Tomasz Brożek
        Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
        Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News
        Zawodnik w trakcie lotu podczas konkursu skoków narciarskich, ubrany w kombinezon startowy, kask oraz gogle, z widocznym numerem startowym i nartami marki Fischer, w tle fragment balona reklamowego i rozmyte drzewa.
        Kamil Stoch, 31.07.2025 r.Damian KlamkaEast News
        Paweł Wąsek
        Paweł WąsekAndrzej Iwanczuk / REPORTEREast News

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja