Tomasiak na podium, obok niego Stoch i Kubacki. Zdjęcie robi furorę w sieci
Polska ma swój pierwszy medal na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 - i to wywalczony w niezwykłych okolicznościach, bowiem po srebro sięgnął zaledwie 19-letni Kacper Tomasiak, który wcześniej nie zdążył zaliczyć przecież ani jednego indywidualnego podium Pucharu Świata. Tymczasem po sieci znów zaczęła krążyć pewna fotografia sprzed lat przedstawiająca nową gwiazdę polskich skoków i "starych" mistrzów - Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Wyjątkowe ujęcie od razu stało się hitem.
Poniedziałkowy konkurs na skoczni normalnej w Predazzo był absolutnie niezwykły i rozstrzygnął się w naprawdę niespodziewany sposób - i to nie ze względu na np. loteryjne warunki atmosferyczne, ale dzięki postawie poszczególnych skoczków.
Złoto przypadło tu Niemcowi Philippowi Raimundowi, najniższe miejsce podium objęło zaś dwóch zawodników - Ren Nikaido z Japonii i Gregor Deschwanden z Szwajcarii. Dla nas jednak najważniejsze było oczywiście sensacyjne srebro Kacpra Tomasiaka.
Zimowe igrzyska olimpijskie. Tomasiak sensacyjnym medalistą, przypomniano niezwykłe zdjęcie sprzed lat z nim w roli głównej
19-latek ledwie kilka miesięcy temu debiutował w Pucharze Świata i w zawodach indywidualnych najbliżej podium był w Wiśle i Engelbergu, gdzie lądował na piątej pozycji. Kibice nie mogli oczekiwać, że Tomasiak już teraz spróbuje wywalczyć sobie krążek zimowych igrzysk olimpijskich - raczej liczono, że młody talent postara się po prostu zaatakować chociaż pierwszą dziesiątkę, co już byłoby świetnym rezultatem. Tymczasem reprezentant "Biało-Czerwonych" pokazał kapitalną odporność na presję i zadziwił wszystkich.
Przy okazji tego sukcesu Piotr Bąk, dziennikarz portalu Skijumping.pl, przypomniał na portalu X fotografię autorstwa Tadeusza Mieczyńskiego z 2018 roku, na której widać... zaledwie 11-letniego Tomasiaka, odbierającego od Kamila Stocha i Dawida Kubackiego nagrody za zajęcie drugiego miejsca w swojej kategorii w Pucharze Tatr.
Zdjęcie od razu stało się hitem sieci, zdobywając wiele reakcji - i trudno się dziwić, bo, mówiąc pół żartem, przedstawiona na nim scena wygląda niczym namaszczenie nowej gwiazdy skoków przez wcześniejsze pokolenie mistrzów.
Od Pucharu Tatr do walki o medale zimowych IO. Nie tylko Tomasiak przeszedł tę drogę
Warto nadmienić tu jeszcze jeden ciekawy fakt - podczas tego samego Pucharu Tatr (notabene pierwszej jego edycji) w kategorii młodziczek na skoczni K-35 pierwsze miejsce wywalczyła sobie Pola Bełtowska, która teraz wespół z Tomasiakiem, Anną Twardosz i Pawłem Wąskiem powalczy w zawodach miksta w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
