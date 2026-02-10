Tomasiak na podium, obok niego Stoch i Kubacki. Zdjęcie robi furorę w sieci

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Polska ma swój pierwszy medal na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 - i to wywalczony w niezwykłych okolicznościach, bowiem po srebro sięgnął zaledwie 19-letni Kacper Tomasiak, który wcześniej nie zdążył zaliczyć przecież ani jednego indywidualnego podium Pucharu Świata. Tymczasem po sieci znów zaczęła krążyć pewna fotografia sprzed lat przedstawiająca nową gwiazdę polskich skoków i "starych" mistrzów - Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Wyjątkowe ujęcie od razu stało się hitem.

Sportowiec ubrany w biały kombinezon z orzełkiem na piersi trzyma srebrny medal z niebieską wstążką, na szyi zawieszone gogle narciarskie, na głowie czerwona czapka. W lewym górnym rogu widoczna okrągła wstawka z dwoma uśmiechniętymi skoczkami narciars...
Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Kacper TomasiakFoto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Meng Yongmin/Xinhua News/East NewsAFP
Poniedziałkowy konkurs na skoczni normalnej w Predazzo był absolutnie niezwykły i rozstrzygnął się w naprawdę niespodziewany sposób - i to nie ze względu na np. loteryjne warunki atmosferyczne, ale dzięki postawie poszczególnych skoczków.

Złoto przypadło tu Niemcowi Philippowi Raimundowi, najniższe miejsce podium objęło zaś dwóch zawodników - Ren Nikaido z Japonii i Gregor Deschwanden z Szwajcarii. Dla nas jednak najważniejsze było oczywiście sensacyjne srebro Kacpra Tomasiaka.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Tomasiak sensacyjnym medalistą, przypomniano niezwykłe zdjęcie sprzed lat z nim w roli głównej

19-latek ledwie kilka miesięcy temu debiutował w Pucharze Świata i w zawodach indywidualnych najbliżej podium był w Wiśle i Engelbergu, gdzie lądował na piątej pozycji. Kibice nie mogli oczekiwać, że Tomasiak już teraz spróbuje wywalczyć sobie krążek zimowych igrzysk olimpijskich - raczej liczono, że młody talent postara się po prostu zaatakować chociaż pierwszą dziesiątkę, co już byłoby świetnym rezultatem. Tymczasem reprezentant "Biało-Czerwonych" pokazał kapitalną odporność na presję i zadziwił wszystkich.

Przy okazji tego sukcesu Piotr Bąk, dziennikarz portalu Skijumping.pl, przypomniał na portalu X fotografię autorstwa Tadeusza Mieczyńskiego z 2018 roku, na której widać... zaledwie 11-letniego Tomasiaka, odbierającego od Kamila Stocha i Dawida Kubackiego nagrody za zajęcie drugiego miejsca w swojej kategorii w Pucharze Tatr.

Zdjęcie od razu stało się hitem sieci, zdobywając wiele reakcji - i trudno się dziwić, bo, mówiąc pół żartem, przedstawiona na nim scena wygląda niczym namaszczenie nowej gwiazdy skoków przez wcześniejsze pokolenie mistrzów.

Od Pucharu Tatr do walki o medale zimowych IO. Nie tylko Tomasiak przeszedł tę drogę

Warto nadmienić tu jeszcze jeden ciekawy fakt - podczas tego samego Pucharu Tatr (notabene pierwszej jego edycji) w kategorii młodziczek na skoczni K-35 pierwsze miejsce wywalczyła sobie Pola Bełtowska, która teraz wespół z Tomasiakiem, Anną Twardosz i Pawłem Wąskiem powalczy w zawodach miksta w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tych zmagań wraz z Interią Sport. Początek pierwszej serii o godz. 18.45, a już od 17.30 skoczkowie i skoczkinie będą brać udział w serii próbnej:

Kacper Tomasiak i Jarosław Konior (w ramce)
Skoki Narciarskie

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Zawodnik skoków narciarskich w sportowej odzieży i czapce siedzi na ławce w strefie przed startem, trzymając narty marki Fischer, w tle widoczne są liczne banery sponsorów i oznaczenia zawodów Summer Grand Prix.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
Zawodnik skaczący na nartach podczas konkursu skoków narciarskich w locie tuż po lądowaniu na śniegu, w tle numery oznaczające odległości na skoczni
Kacper TomasiakMarcin GolbaAFP
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakPhilipp GuellandAFP
