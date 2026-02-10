Przed igrzyskami olimpijskimi wielu ekspertów mówiło, że większą szansę na medal Kacper Tomasiak ma na skoczni normalnej. Wygląda na to, że to może być celna prognoza. 19-latek został w poniedziałkowy wieczór wicemistrzem olimpijskim. Do Philippa Raimunda stracił 3,4 punktu.

W poniedziałkowy poranek ten wielki sukces młodego zawodnika skomentował Apoloniusz Tajner. - On ma siłę, odporność psychiczną. W takim wieku nie mógł tego wypracować, trzeba mieć taką osobowość. Dopiero dalej trzeba to budować w sposób metodyczny, pracując z psychologiem. Myślę, że to będzie postępowało - powiedział w radiu RMF24, podkreślając też bardzo dobrą dyspozycję dnia tego zawodnika.

Apoloniusz Tajner mocno o Kacprze Tomasiaku. "Skoczek na dekadę"

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego jest przekonany, że przed skoczkiem urodzonym w Bielsku-Białej świetlana przyszłość, wiele sezonów na wysokim poziomie. - W 2011 r. Adam Małysz kończy karierę i już był Stoch. Chociaż mówiono mi w ciągu tamtego ostatniego roku, że taki jak Małysz to się za 100 lat pojawi, a tu już się pojawił Stoch. Rok 2026, Kamil Stoch kończy karierę i już jest ktoś, kto zdobywając srebrny medal rozpoczyna kolejną dekadę. Mamy na tę kolejną dekadę kapitalnego skoczka - stwierdził odważnie.

Po wtorkowych mikstach rywalizacja przeniesie się na dużą skocznię. Konkurs zaplanowano na 18:45 w sobotę. Hierarchia pewnie będzie wyglądać nieco inaczej, "odżyć" powinien Domen Prevc i kilku innych gigantów. W teorii obiekt normalny mocniej sprzyja Tomasiakowi, ale Tajner wytłumaczył, dlaczego wynik na tym dużym może być lepszy niż się niektórzy spodziewają.

To trochę inne skakanie, ale znamy skocznie w Predazzo. Wiemy, jak tam jest wieczorami, jak zapada zmrok, to zimne powietrze tam spływa w dół

- W związku z tym są tylne ruchy powietrza - kontynuował. - To preferuje zawodników ze świeżym, silnym, mocnym odbiciem na progu. Nie ma tych przednich podmuchów, które czasami wypaczają konkursy. Ktoś tam zaleci, skoczy i już jest nie do prześcignięcia, więc może być podobnie, a zawodnik, który ma w tej chwili srebrny medal, jest w wysokiej formie. Tomasiak będzie się liczył - podsumował.

Na dużym obiekcie odbędzie się również konkurs duetów. Dwóch z trójki Tomasiak/Wąsek/Stoch powalczy o jak najwyższe miejsce dla Polski w poniedziałek o 19:00.

