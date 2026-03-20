Tomasiak może dołączyć do wielkich. Jest ich tylko 17. Wystarczy mu jeden skok
Już w piątek wystartuje przedostatni weekend zawodów Pucharu Świata w sezonie 2025/2026. Rywalizacja przenosi się z obiektów normalnych na popularne "mamuty", czyli skocznie do lotów narciarskich. Najpierw najlepszych zawodników ugości Vikersund, a tam swój debiut w lotach zaliczy Kacper Tomasiak. 19-latek w ten sposób ustanowi nowy rekord życiowy. Popularną barierą do przebicia jest 200 metrów. Taki wynik przebiło do tej pory jedynie siedemnastu Polaków. Tomasiak może zostać dopiero osiemnastym takim zawodnikiem.
Jedynie dwa weekendy pozostały do zakończenia sezonu 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przed zawodnikami są już jedynie rywalizacje na skoczniach do lotów narciarskich. W piątek wystartuje rywalizacja w Vikersund, a tydzień później tradycyjnie cały cykl skończy się w Planicy.
W Norwegii wystartuje sześciu naszych zawodników, a wśród nich znaleźli się Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł. Szczególne emocje wzbudza obecność pierwszego z wymienionych zawodników. W końcu trzykrotny medalista olimpijski z Predazzo zadebiutuje na obiekcie do lotów narciarskich.
Z tego względu pewne jest, że ustanowi nowy rekord życiowy. W skokach od lat za "magiczną" barierę uznaje się 200 metrów. Przelecenie takiego dystansu na nartach jest marzeniem wielu zawodników, a jeszcze kilkanaście lat temu było to niemal niemożliwe. Z czasem jednak skocznie przechodziły remonty, co spowodowało zwiększenie ich rozmiarów.
W ten sposób Tomasiak może dołączyć do wspaniałego grona. Do tej pory 200 metrów przeleciało jedynie siedemnastu polskich zawodników.
Tomasiak przed wielką szansą, Stoch rekordzistą. "Życiówka" pewna
W tym gronie znajdują się oczywiście najbardziej znani reprezentanci. Rekordzistą kraju w długości lotu jest Kamil Stoch, który w 2017 roku poleciał aż 251,5 metra. Znakomite wyniki notowali również Piotr Żyła (248 m), Maciej Kot (244,5 m) czy Aleksander Zniszczoł (243 m).
Każdy z wymienionych wielokrotnie łamali barierę 200 metrów. Poza nimi taki rezultat co najmniej raz w karierze osiągnęli Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Adam Małysz, Jan Ziobro, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Krzysztof Miętus, Marcin Bachleda, Łukasz Rutkowski, Mateusz Rutkowski i Robert Mateja.
Tomasiak szans do przebicia 200 metrów będzie miał kilka. Pierwsza okazja nadzejdzie już w piątek. Na ten dzień zaplanowany jest oficjalny trening, a następnie kwalifikacje do sobotniego konkursu.