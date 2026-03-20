Tomasiak może dołączyć do wielkich. Jest ich tylko 17. Wystarczy mu jeden skok

Jedynie dwa weekendy pozostały do zakończenia sezonu 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przed zawodnikami są już jedynie rywalizacje na skoczniach do lotów narciarskich. W piątek wystartuje rywalizacja w Vikersund, a tydzień później tradycyjnie cały cykl skończy się w Planicy.

W Norwegii wystartuje sześciu naszych zawodników, a wśród nich znaleźli się Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł. Szczególne emocje wzbudza obecność pierwszego z wymienionych zawodników. W końcu trzykrotny medalista olimpijski z Predazzo zadebiutuje na obiekcie do lotów narciarskich.

Z tego względu pewne jest, że ustanowi nowy rekord życiowy. W skokach od lat za "magiczną" barierę uznaje się 200 metrów. Przelecenie takiego dystansu na nartach jest marzeniem wielu zawodników, a jeszcze kilkanaście lat temu było to niemal niemożliwe. Z czasem jednak skocznie przechodziły remonty, co spowodowało zwiększenie ich rozmiarów.

W ten sposób Tomasiak może dołączyć do wspaniałego grona. Do tej pory 200 metrów przeleciało jedynie siedemnastu polskich zawodników.

Tomasiak przed wielką szansą, Stoch rekordzistą. "Życiówka" pewna

W tym gronie znajdują się oczywiście najbardziej znani reprezentanci. Rekordzistą kraju w długości lotu jest Kamil Stoch, który w 2017 roku poleciał aż 251,5 metra. Znakomite wyniki notowali również Piotr Żyła (248 m), Maciej Kot (244,5 m) czy Aleksander Zniszczoł (243 m).

Każdy z wymienionych wielokrotnie łamali barierę 200 metrów. Poza nimi taki rezultat co najmniej raz w karierze osiągnęli Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Adam Małysz, Jan Ziobro, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Krzysztof Miętus, Marcin Bachleda, Łukasz Rutkowski, Mateusz Rutkowski i Robert Mateja.

Tomasiak szans do przebicia 200 metrów będzie miał kilka. Pierwsza okazja nadzejdzie już w piątek. Na ten dzień zaplanowany jest oficjalny trening, a następnie kwalifikacje do sobotniego konkursu.

Kacper Tomasiak

Kamil Stoch

Piotr Żyła

