Tomasiak ledwo wrócił do Polski, a tu kolejna nagroda. Jest potwierdzenie

Z utalentowanego skoczka, który wciąż czeka na swoje pierwsze podium w zawodach Pucharu Świata, Kacper Tomasiak urósł nagle do miana jednego z najbardziej rozchwytywanych sportowców w naszym kraju. Już sam fakt, że został najmłodszym w historii Polski medalistą zimowych igrzysk olimpijskich, sięgając po srebro na skoczni normalnej, był niesamowitym osiągiem. A przecież 19-latek dołożył później do tego brąz na dużym obiekcie oraz kolejne srebro, wywalczone wraz z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów.

Nasza dzielna drużyna skoczków narciarskich wróciła już do domów po swoich olimpijskich wojażach. Wspomniany Paweł Wąsek został radośnie powitany przez najbliższych w rodzinnym Ustroniu, gdzie czekały na niego muzyka, śpiewy, poczęstunek, a przede wszystkim krewni i znajomi, którzy gratulowali mu zdobytego "krążka".

- Rodzina, przyjaciele, najbliżsi przyjechali wczoraj to mojego rodzinnego domu. Tam mnie przywitali. Była zimna płyta, ale szczerze mówiąc tyle się działo, że nawet nie jadłem. Nie skupiałem się na jedzeniu. Spędzałem czas z najbliższymi - opowiedział 26-latek w środowej rozmowie w programie "Dzień Dobry TVN".

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak z wizytą w bielskim ratuszu

Do domu wrócił także Kacper Tomasiak, który ma już nawet za sobą prawdopodobnie pierwsze oficjalne spotkanie w kraju w roli trzykrotnego medalisty olimpijskiego. W środę w bielskim ratuszu 19-latek wraz ze swoimi rodzicami spotkał się z przedstawicielami lokalnego samorządu z prezydentem Bielska-Białej Jarosławem Klimaszewskim na czele.

Prezydent miasta w imieniu wszystkich Bielszczan podziękował wspaniałemu 19-latkowi z Sarniego Stoku za niesamowity wyczyn oraz genialne reprezentowanie Polski, ale i miasta oraz swojego klubu i szkoły na świecie

A na nagraniu widać, że Kacper Tomasiak odebrał w ratuszu symboliczną nagrodę, upamiętniającą jego sukces z Predazzo.

Na spotkaniu obecny był także wójt gminy Wilkowice - Maciej Mrówka, na terenie której funkcjonuje klub 19-latka LKS Klimczok Bystra. W jego siedzibie w środowe popołudnie na Kacpra Tomasiaka czekać będzie kolejna uroczystość, która ma rozpocząć się o godzinie 17:00.

Wójt Maciej Mrówka zadeklarował już w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że szuka odpowiedniego sposobu na to, by nagrodzić nastoletniego skoczka adekwatnie do niezwykłego wyniku, który osiągnął na igrzyskach olimpijskich.

- Zastanawiamy się, jak to zrobić. Kilka dni temu mówiłem, że liczę na jego miejsce w pierwszej dziesiątce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej... Tymczasem mamy trzy medale igrzysk, które zdobył zawodnik związany z klubem z Bystrej - stwierdził.

