Tomasiak już z medalem, nagle takie zachowanie działacza FIS. Wszystko się nagrało

Za nami już pierwszy z dwóch indywidualnych konkursów olimpijskich mężczyzn. Najpierw zawody odbyły się na obiekcie normalnym (HS 107). Świetnie w poprzedzających konkurs treningach spisywał się Kacper Tomasiak, który jedną sesję zakończył na bardzo wysokim 2. miejscu. Do tego regularnie meldował się w czołówce, co sprawiło, że był jednym z kandydatów do medalu.

Polak świetnie spisał się już w pierwszej serii, bowiem po skoku na 103 metry był na bardzo wysokim, 4. miejscu. W drugiej próbie poszybował aż 107 metrów i zaatakował miejsce na podium. Finalnie skończył na 2. miejscu i uzyskał tytuł wicemistrza olimpijskiego przegrywając jedynie z Philippem Raimundem.

Sukces 19-latka jest obiektem dyskusji wokół dziennikarzy i ekspertów. Nie brakuje także licznych gratulacji. Słowa uznania do skoczka przekazali już m.in. Iga Świątek czy Kamil Semeniuk. Do Polaka wiele osób także podchodziło jeszcze na skoczni. W ich gronie znalazł się dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, Sandro Pertile. Jego zachowanie może jednak nie spodobać się zbyt wielu osobom.

Tak Pertile zachował się względem Tomasiaka. Niebywałe

Włoch w pewnym momencie, gdy nasz zawodnik był już pewny miejsca na podium poszedł do niego i złożył gratulację poprzez uścisk dłoni. To było jednak niezwykle krótkie, a sam działacz nie odezwał się do Polaka nawet słowem. Do tego towarzyszyła mu nietęga mina, jakoby był niezadowolony z wyników konkursu.

Wszystko uchwyciły kamery, a całe wydarzenie było doskonale widoczne w trakcie transmisji z miejsca zdarzeń.

Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak na podium olimpijskim PAP/Grzegorz Momot PAP

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata Jure MAKOVEC AFP

Sandro Pertile Foto Olimpik/NurPhoto AFP