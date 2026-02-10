Tomasiak już z medalem, nagle takie zachowanie działacza FIS. Wszystko się nagrało

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W poniedziałek wieczorem Kacper Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim w skokach narciarskich na skoczni normalnej w Predazzo. 19-latek popisał się świetnym skokiem w drugiej serii, dzięki czemu przesunął się z 4. na 2. lokatę. Gdy ten wiedział już, że stanie na podium podszedł do niego Sandro Pertile, czyli dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jego zachowanie jednak nie wszystkim się spodoba.

Sportowiec w kombinezonie startowym z numerem 38, w kasku i goglach, uśmiechnięty podczas zimowych igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026, w tle widoczne logo olimpijskie, w lewym górnym rogu zbliżenie twarzy mężczyzny w czapce.
Kacper Tomasiak i Sandro PertileZUMA/NEWSPIX.PL/ Screen: TVP SportNewspix.pl
Za nami już pierwszy z dwóch indywidualnych konkursów olimpijskich mężczyzn. Najpierw zawody odbyły się na obiekcie normalnym (HS 107). Świetnie w poprzedzających konkurs treningach spisywał się Kacper Tomasiak, który jedną sesję zakończył na bardzo wysokim 2. miejscu. Do tego regularnie meldował się w czołówce, co sprawiło, że był jednym z kandydatów do medalu.

Polak świetnie spisał się już w pierwszej serii, bowiem po skoku na 103 metry był na bardzo wysokim, 4. miejscu. W drugiej próbie poszybował aż 107 metrów i zaatakował miejsce na podium. Finalnie skończył na 2. miejscu i uzyskał tytuł wicemistrza olimpijskiego przegrywając jedynie z Philippem Raimundem.

    Sukces 19-latka jest obiektem dyskusji wokół dziennikarzy i ekspertów. Nie brakuje także licznych gratulacji. Słowa uznania do skoczka przekazali już m.in. Iga Świątek czy Kamil Semeniuk. Do Polaka wiele osób także podchodziło jeszcze na skoczni. W ich gronie znalazł się dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, Sandro Pertile. Jego zachowanie może jednak nie spodobać się zbyt wielu osobom.

    Tak Pertile zachował się względem Tomasiaka. Niebywałe

    Włoch w pewnym momencie, gdy nasz zawodnik był już pewny miejsca na podium poszedł do niego i złożył gratulację poprzez uścisk dłoni. To było jednak niezwykle krótkie, a sam działacz nie odezwał się do Polaka nawet słowem. Do tego towarzyszyła mu nietęga mina, jakoby był niezadowolony z wyników konkursu.

      Wszystko uchwyciły kamery, a całe wydarzenie było doskonale widoczne w trakcie transmisji z miejsca zdarzeń.

      Nie jest to koniec emocji związanych ze skokami narciarskimi. We wtorek o godz. 18:45 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych. W rywalizacji nie zabraknie Polaków w składzie Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak. Wydarzenia ze skoczni będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Do tego czeka nas także konkurs indywidualny na dużej skoczni, a także konkurs duetów.

      Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Kacper Tomasiak na podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026
      Skoki Narciarskie

      Włosi uderzają w Polskę po sukcesie Tomasiaka. Niebywałe, co o nas myślą

      Katarzyna Pociecha
      Katarzyna Pociecha
      Czterech sportowców stoi na podium podczas ceremonii wręczenia medali na tle skoczni narciarskiej, jedna osoba na najwyższym stopniu wyskakuje w górę z radości, pozostali biją brawo.
      Kacper Tomasiak na podium olimpijskimPAP/Grzegorz MomotPAP
      Mężczyzna w niebieskiej kurtce i opasce na głowie stoi przy ogrodzeniu z identyfikatorami na szyi, z tyłu rozmyty krajobraz górski oraz osoby w kurtkach sportowych.
      Sandro Pertile, dyrektor Pucharu ŚwiataJure MAKOVECAFP
      Sandro Pertile
      Sandro PertileFoto Olimpik/NurPhotoAFP

