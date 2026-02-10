Tomasiak już z medalem, nagle takie zachowanie działacza FIS. Wszystko się nagrało
W poniedziałek wieczorem Kacper Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim w skokach narciarskich na skoczni normalnej w Predazzo. 19-latek popisał się świetnym skokiem w drugiej serii, dzięki czemu przesunął się z 4. na 2. lokatę. Gdy ten wiedział już, że stanie na podium podszedł do niego Sandro Pertile, czyli dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jego zachowanie jednak nie wszystkim się spodoba.
Za nami już pierwszy z dwóch indywidualnych konkursów olimpijskich mężczyzn. Najpierw zawody odbyły się na obiekcie normalnym (HS 107). Świetnie w poprzedzających konkurs treningach spisywał się Kacper Tomasiak, który jedną sesję zakończył na bardzo wysokim 2. miejscu. Do tego regularnie meldował się w czołówce, co sprawiło, że był jednym z kandydatów do medalu.
Polak świetnie spisał się już w pierwszej serii, bowiem po skoku na 103 metry był na bardzo wysokim, 4. miejscu. W drugiej próbie poszybował aż 107 metrów i zaatakował miejsce na podium. Finalnie skończył na 2. miejscu i uzyskał tytuł wicemistrza olimpijskiego przegrywając jedynie z Philippem Raimundem.
Sukces 19-latka jest obiektem dyskusji wokół dziennikarzy i ekspertów. Nie brakuje także licznych gratulacji. Słowa uznania do skoczka przekazali już m.in. Iga Świątek czy Kamil Semeniuk. Do Polaka wiele osób także podchodziło jeszcze na skoczni. W ich gronie znalazł się dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, Sandro Pertile. Jego zachowanie może jednak nie spodobać się zbyt wielu osobom.
Tak Pertile zachował się względem Tomasiaka. Niebywałe
Włoch w pewnym momencie, gdy nasz zawodnik był już pewny miejsca na podium poszedł do niego i złożył gratulację poprzez uścisk dłoni. To było jednak niezwykle krótkie, a sam działacz nie odezwał się do Polaka nawet słowem. Do tego towarzyszyła mu nietęga mina, jakoby był niezadowolony z wyników konkursu.
Wszystko uchwyciły kamery, a całe wydarzenie było doskonale widoczne w trakcie transmisji z miejsca zdarzeń.
Nie jest to koniec emocji związanych ze skokami narciarskimi. We wtorek o godz. 18:45 rozpocznie się konkurs drużyn mieszanych. W rywalizacji nie zabraknie Polaków w składzie Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak. Wydarzenia ze skoczni będzie można śledzić w serwisie Interii Sport. Do tego czeka nas także konkurs indywidualny na dużej skoczni, a także konkurs duetów.