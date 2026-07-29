Tomasiak już wygrywa, i to z kim. Tak zdeklasował rywali, mistrzowska forma

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Tuż przed startem Letniego Grand Prix w skokach narciarskich trzech zawodników oraz jedna zawodniczka wzięli udział w zabawie, podczas której sprawdzono, czy i w jakim stopniu śledzą newsy ze swojej dyscypliny. Najlepiej z całej czwórki poradził sobie Kacper Tomasiak, który udowodnił, że w mistrzowskiej formie jest również poza skocznią.

Kacper Tomasiak w Szczyrku
Kacper Tomasiak w SzczyrkuJulia PiątkowskaNewspix.pl

Klemens Joniak, Kacper Tomasiak, Anna Twardosz i Paweł Wąsek zostali poddani testowi wiedzy na temat skoków narciarskich i tego, co dzieje się wokół polskiej kadry. Pierwsze pytanie dotyczyło imienia niedawno narodzonego syna Dawida i Marty Kubackich.

Mikołaj
- bez wahania bezbłędnie odpowiedzieli wszyscy trzej panowie.

Jako jedyna odpowiedzi nie znała Twardosz. Zresztą nie tylko to pytanie nastręczyło jej trudności. Nie potrafiła powiedzieć także, Ile dni minęło od zakończenia zimowego sezonu Pucharu Świata i z którego kraju pochodzi nowy prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej.

"Wyjdzie, że nic nie wiem" - śmiała się. Nie była jednak osamotniona. Jej koledzy również mieli problemy z dobrymi odpowiedziami o szacunki i nowego szefa FIS.

Jedyne pytanie, na które wszyscy odpowiedzieli dobrze, dotyczyło koloru nowych nart od firmy Fischer. "Czerwone" - stwierdzili zgodnie, przyznając, że nie mieli okazji ich testować.

Zwycięstwo Tomasiaka w zabawie przed Letnim Grand Prix w Wiśle

W zabawie zwyciężył Kacper Tomasiak, który swoją przewagę zbudował na pytaniu o prezydenta FIS. Jako jedyny wiedział, że wybrany na stanowisko 11 czerwca br. Alexander Ospelt pochodzi z Liechtensteinu. Łącznie skoczek odpowiedział poprawnie na trzy z czterech pytań.

Cała grupa szykuje się właśnie do zbliżającego się wielkimi krokami Letniego Grand Prix w Wiśle (1-2 sierpnia). Z komunikatu Polskiego Związku Narciarskiego wynika, że na skoczni im. Adama Małysza (HS-134) zobaczymy 10 naszych reprezentantów.

Zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego powołania otrzymali Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła (kadra A) oraz Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł (kadra B).

W sobotę skoczkowie będą próbować swoich sił w komplecie. Z kolei do niedzielnego konkursu trener Maciej Maciusiak oddeleguje sześciu zawodników.

Ponadto Polskę będą reprezentować również dwie skoczkinie: Kamila Karpiel i Anna Twardosz.

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Tomasiak najlepszy w Szczyrku

Pierwszy mały test skoczkowie mają już za sobą. Przed dwoma tygodniami odbył się bowiem Memoriał Olimpijczyków w Szczyrku. Wygrał Kacper Tomasiak, drugi był Paweł Wąsek, a trzeci Kamil Waszek.

Najlepiej z Polek spisała się Anna Twardosz, która jako jedyna z kobiet awansowała do finałowej "30", a ostatecznie zajęła 18. miejsce. Z rywalizacji odpadły Kamila Karpiel i Lena Gwóźdż, a wcześniej drobna kontuzja wykluczyła z gry Polę Bełtowską.

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