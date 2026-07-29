Tomasiak już wygrywa, i to z kim. Tak zdeklasował rywali, mistrzowska forma

Klemens Joniak, Kacper Tomasiak, Anna Twardosz i Paweł Wąsek zostali poddani testowi wiedzy na temat skoków narciarskich i tego, co dzieje się wokół polskiej kadry. Pierwsze pytanie dotyczyło imienia niedawno narodzonego syna Dawida i Marty Kubackich.

Mikołaj

Jako jedyna odpowiedzi nie znała Twardosz. Zresztą nie tylko to pytanie nastręczyło jej trudności. Nie potrafiła powiedzieć także, Ile dni minęło od zakończenia zimowego sezonu Pucharu Świata i z którego kraju pochodzi nowy prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej.

"Wyjdzie, że nic nie wiem" - śmiała się. Nie była jednak osamotniona. Jej koledzy również mieli problemy z dobrymi odpowiedziami o szacunki i nowego szefa FIS.

Jedyne pytanie, na które wszyscy odpowiedzieli dobrze, dotyczyło koloru nowych nart od firmy Fischer. "Czerwone" - stwierdzili zgodnie, przyznając, że nie mieli okazji ich testować.

Zwycięstwo Tomasiaka w zabawie przed Letnim Grand Prix w Wiśle

W zabawie zwyciężył Kacper Tomasiak, który swoją przewagę zbudował na pytaniu o prezydenta FIS. Jako jedyny wiedział, że wybrany na stanowisko 11 czerwca br. Alexander Ospelt pochodzi z Liechtensteinu. Łącznie skoczek odpowiedział poprawnie na trzy z czterech pytań.

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Cała grupa szykuje się właśnie do zbliżającego się wielkimi krokami Letniego Grand Prix w Wiśle (1-2 sierpnia). Z komunikatu Polskiego Związku Narciarskiego wynika, że na skoczni im. Adama Małysza (HS-134) zobaczymy 10 naszych reprezentantów.

Zgodnie z decyzją sztabu szkoleniowego powołania otrzymali Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła (kadra A) oraz Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł (kadra B).

W sobotę skoczkowie będą próbować swoich sił w komplecie. Z kolei do niedzielnego konkursu trener Maciej Maciusiak oddeleguje sześciu zawodników.

Ponadto Polskę będą reprezentować również dwie skoczkinie: Kamila Karpiel i Anna Twardosz.

Tomasiak najlepszy w Szczyrku

Pierwszy mały test skoczkowie mają już za sobą. Przed dwoma tygodniami odbył się bowiem Memoriał Olimpijczyków w Szczyrku. Wygrał Kacper Tomasiak, drugi był Paweł Wąsek, a trzeci Kamil Waszek.

Najlepiej z Polek spisała się Anna Twardosz, która jako jedyna z kobiet awansowała do finałowej "30", a ostatecznie zajęła 18. miejsce. Z rywalizacji odpadły Kamila Karpiel i Lena Gwóźdż, a wcześniej drobna kontuzja wykluczyła z gry Polę Bełtowską.





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