Tomasiak jednak mistrzem olimpijskim? Prokop ogłosił w programie na żywo

Kacper Tomasiak nie ma za wiele chwil wytchnienia. Po kilku dniach od powrotu z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 stawił się na skoczni im. Adama Małysza, by stanąć do rywalizacji w mistrzostwach Polski w skokach narciarskich. I zwyciężył, pokonując rywali, w tym drugiego Dawida Kubackiego oraz trzeciego Pawła Wąska.

Z Wisły miał całkiem blisko do siebie, do Bystrej. Jednak odpoczynek w domowym zaciszu okazał się na ten moment niemożliwy. W poniedziałek z samego rana nasz multimedalista olimpijski pojawił się bowiem w Warszawie, w studiu nagraniowym "Dzień dobry TVN".

Następne medale Tomasiaka? Prokop nie ma wątpliwości

"Troszkę się udało odpocząć i ochłonąć, ale jeszcze by się trochę przydało więcej" - wyznał Tomasiak na kanapie programu śniadaniowego, podpytywany przez Marcina Prokopa i Dorotę Wellman o to, czy miał trochę spokoju po powrocie z Predazzo. Dodał, że być może w drugiej połowie bieżącego tygodnia będzie trochę luźniej. Co prawda ma zaplanowane treningi, lecz zapowiada się, że psychicznie odpocznie po wydarzeniach ostatnich dni.

A działo się przecież sporo. Nie tylko zadebiutował na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech, ale przywiózł do Polski aż trzy medale: zdobyte indywidualnie srebro i brąz oraz brązowy krążek za konkurs duetów. Czy w którymkolwiek momencie pojawiła się w jego głowie myśl, że mogło być nawet złoto?

Może jakieś sekundowe myśli o tym przeszły, ale raczej jednak cieszyłem się z tego, co osiągnąłem

Mimo wielkiego sportowego sukcesu wciąż pozostaje sobą, nie brakuje mu dystansu i skromności. Przyznał, że w jego skokach jest jeszcze co poprawić. "Na tę chwilę na pewno bym liczył, żeby te wyniki jeszcze poprawić, ale też nie wiadomo, co będzie za cztery lata" - zadeklarował.

W tym momencie przerwał mu Marcin Prokop, prognozując Kacprowi Tomasiakowi zdobycie złotego medalu. "Ja wiem, co będzie za cztery lata. Będziesz mistrzem, po prostu. Już jesteś" - ogłosił wszem wobec.

To nawiązania do następnych zimowych igrzysk olimpijskich. Te mają odbyć się w 2030 roku w terminie od 1 do 17 lutego we Francji. Decyzję taką w lipcu 2024 roku przekazał Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Konkursy w skokach narciarskich (a także kombinacji norweskiej) mają być przeprowadzone w kurorcie Courchevel, a konkretnie na kompleksie skoczni Tremplin du Praz.

Kacper Tomasiak AKPA AKPA

Marcin Prokop Paweł Wrzecion AKPA

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak Javier SORIANO AFP

Katarzyna Niedźwiedzka: Jeśli chodzi o panczeny, mieliśmy apetyt na więcej medali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport