Tomasiak jednak bez pieniędzy od polskiego rządu za ten medal. Nie ma wyjścia

Powiększa się medalowa kolekcja Kacpra Tomasiaka. Do sukcesów z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 (srebro i brąz w konkursach indywidualnych oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem), skoczek dołożył srebrny medal mistrzostw świata juniorów rozgrywanych w Lillehammer. Niedługo później musiał się spakować i udać się w kierunku lotniska, by wsiąść na pokład samolotu i dołączyć do polskiej kadry rozpoczynającej rywalizację w ramach Pucharu Świata w Lahti.

Tak czy inaczej, echa jego osiągnięcia z MŚJ wciąż wybrzmiewają. 19-latek upiekł bowiem dwie pieczenie na jednym ogniu: nie tylko zapewnił sobie wicemistrzowski tytuł, lecz także wywalczył dla drużyny dodatkową kwotę startową dla juniora. Skorzysta on lub inny z młodzieżowców. Przewija się również temat stypendium sportowego.

Co ze stypendium dla Kacpra Tomasiaka? Przepisy są jasne

Zgodnie z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki Kacprowi Tomasiakowi przysługuje stypendium sportowe za ostatnie sukcesy. Za srebro mistrzostw świata juniorów miałby otrzymywać w podstawie 2300 złotych przez 12 miesięcy. Akt prawny przewiduje możliwość korekty sumy do wysokości 0,80-krotności podstawy.

19-latek może też skorzystać ze stypendium wypłacanego z tytułu zdobycia wicemistrzostwa olimpijskiego. Ten mnożnik jest dla niego dużo bardziej korzystny, bo przewiduje zwiększenie kwoty do wysokości 3,70-krotności podstawy. Można założyć, że właśnie tę opcję wybierze Polski Związek Narciarski, który składa wniosek w imieniu sportowca.

W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium sportowe, więc Tomasiak musi wybrać - czy chce otrzymywać finansowy bonus za MŚJ, czy za ZIO. Sprawa jest raczej prosta i oczywista.

Stypendium za medal olimpijski wychodzi korzystniej pod dwoma względami: miesięcznie wypłacanej kwoty oraz ogólnej długości wypłacania świadczenia. Ta wynosi nie 12 (jak w przypadku pieniędzy za sukces w zawodach młodzieżowych), a 24 miesiące.

Ponadto minister Jakub Rutnicki podjął decyzję o nagrodzeniu Kacpra Tomasiaka stypendium specjalnym w wysokości 15 427,26 zł miesięcznie wypłacanym przez 2 lata (łączna suma: 370 254,24 zł). Takie samo honorarium otrzymali dwaj pozostali medaliści z Mediolanu-Cortiny: Władimir Semirunnij oraz Paweł Wąsek.

Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

