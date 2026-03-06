Tomasiak jednak bez pieniędzy od polskiego rządu za ten medal. Nie ma wyjścia
Srebrny medal mistrzostw świata juniorów uprawnia do pobierania stypendium sportowego, lecz pieniędzy tych Kacper Tomasiak od polskiego rządu jednak nie dostanie. Powód jest prosty - tak przewidują ustawa oraz rozporządzenie. W tym samym okresie można pobierać tylko jedno takie świadczenie, a 19-latek zapewnił sobie wcześniej honorarium za olimpijski sukces. I wyjdzie na tym lepiej.
Powiększa się medalowa kolekcja Kacpra Tomasiaka. Do sukcesów z zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 (srebro i brąz w konkursach indywidualnych oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem), skoczek dołożył srebrny medal mistrzostw świata juniorów rozgrywanych w Lillehammer. Niedługo później musiał się spakować i udać się w kierunku lotniska, by wsiąść na pokład samolotu i dołączyć do polskiej kadry rozpoczynającej rywalizację w ramach Pucharu Świata w Lahti.
Tak czy inaczej, echa jego osiągnięcia z MŚJ wciąż wybrzmiewają. 19-latek upiekł bowiem dwie pieczenie na jednym ogniu: nie tylko zapewnił sobie wicemistrzowski tytuł, lecz także wywalczył dla drużyny dodatkową kwotę startową dla juniora. Skorzysta on lub inny z młodzieżowców. Przewija się również temat stypendium sportowego.
Co ze stypendium dla Kacpra Tomasiaka? Przepisy są jasne
Zgodnie z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki Kacprowi Tomasiakowi przysługuje stypendium sportowe za ostatnie sukcesy. Za srebro mistrzostw świata juniorów miałby otrzymywać w podstawie 2300 złotych przez 12 miesięcy. Akt prawny przewiduje możliwość korekty sumy do wysokości 0,80-krotności podstawy.
19-latek może też skorzystać ze stypendium wypłacanego z tytułu zdobycia wicemistrzostwa olimpijskiego. Ten mnożnik jest dla niego dużo bardziej korzystny, bo przewiduje zwiększenie kwoty do wysokości 3,70-krotności podstawy. Można założyć, że właśnie tę opcję wybierze Polski Związek Narciarski, który składa wniosek w imieniu sportowca.
W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium sportowe, więc Tomasiak musi wybrać - czy chce otrzymywać finansowy bonus za MŚJ, czy za ZIO. Sprawa jest raczej prosta i oczywista.
Stypendium za medal olimpijski wychodzi korzystniej pod dwoma względami: miesięcznie wypłacanej kwoty oraz ogólnej długości wypłacania świadczenia. Ta wynosi nie 12 (jak w przypadku pieniędzy za sukces w zawodach młodzieżowych), a 24 miesiące.
Ponadto minister Jakub Rutnicki podjął decyzję o nagrodzeniu Kacpra Tomasiaka stypendium specjalnym w wysokości 15 427,26 zł miesięcznie wypłacanym przez 2 lata (łączna suma: 370 254,24 zł). Takie samo honorarium otrzymali dwaj pozostali medaliści z Mediolanu-Cortiny: Władimir Semirunnij oraz Paweł Wąsek.