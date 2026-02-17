Tomasiak i Wąsek z medalem. Tak zachował się Stoch. Zdjęcie dowodem

Po sobotniej rywalizacji indywidualnej pojawiła się nie tylko ogromna radość z powodu brązowego medalu Kacpra Tomasiaka, ale i pytanie, kto powinien reprezentować nas w poniedziałkowym konkursie duetów u jego boku. Czy ma być to 14. w zawodach Paweł Wąsek, czy też 21. Kamil Stoch, który wcześniej notował niezwykle obiecujące próby treningowe.

Trener Maciej Maciusiak szybko ogłosił, że wybór padnie prawdopodobnie na pierwszego z wymienionych i tak też się stało.

Było jasne, że naszych reprezentantów stać na to, by powalczyć o miejsce w czołówce, lecz potrzebowali do tego udanych, równych skoków. I podczas konkursu krok po kroku realizowali swój plan. Po pierwszej serii byli trzeci, a po drugiej już drudzy. Potem nadeszła trzecia seria, która mogła zmienić wszystko.

Jej przebieg zakłócił bowiem nagły atak potężnej śnieżycy. Gdy zawody zostały przerwane, na swój skok oczekiwał właśnie Kacper Tomasiak. Po długiej przerwie 19-latek obejrzał zielone światło, ale w zasadzie warunki uniemożliwiały mu osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu. I gdy nasz medal stanął pod znakiem zapytania, jury ostatecznie anulowało trzecią serię. Oficjalne i ostateczne stały się więc wyniki, które obowiązywały po drugiej turze skoków, co dawało nam drugie miejsce.

Skoki narciarskie. Tak Stoch zareagował na medal Tomasiaka i Wąska

Jak się okazuje, jako jako pierwszy wieść o odwołaniu ostatniej części zmagań usłyszał od dyrektora Pucharu Świata nie kto inny, a sam Kamil Stoch, o czym poinformował Polski Związek Narciarski.

Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem igrzysk! A kto pierwszy usłyszał decyzję od Sandro Pertile? Kamil Stoch! Co za historia!

Co więcej, fotoreporterzy uchwycili Kamila Stocha u boku Pawła Wąska. I to najprawdopodobniej w momencie, gdy ten dowiedział się o tym, że wraz z Kacprem Tomasiakiem stanie na drugim stopniu podium. A reakcja 38-letniego "Orła z Zębu" mówi wszystko.

Na zdjęciu widzimy krzyczącego w euforii Kamila Stocha, który z radości podnosi swojego kolegę z drużyny, ciesząc się tak, jak gdyby za chwilę sam miał odebrać drogocenny krążek. To najlepiej świadczy o wielkiej klasie naszego mistrza, ale i atmosferze panującej wewnątrz drużyny.

Na zdjęciu Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch świętujący polski sukces w poniedziałkowych zawodach duetów TOBIAS SCHWARZ / AFP AFP

Patrząc na tę fotografię można powiedzieć jedno. Dziś srebrnego medalu nie wywalczyli Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak. Dziś srebrny medal wywalczyła Polska.

Paweł Wąsek Franz Kirchmayr/APA-PictureDesk AFP

