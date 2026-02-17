Tomasiak i Wąsek z medalem, a tu taka reakcja Ukraińców. Wszystko się nagrało

Jak dotąd Ukraina nie zdobyła na igrzyskach we Włoszech żadnego medalu. Doszło za to do przykrych dla zawodników wydarzeń - dwoje zostało upomnianych w związku z cytatami, które znalazły się na ich sprzęcie i musieli go zmienić, a Władysław Heraskewycz został zdyskwalifikowany za to, że nie zamierzał zmienić kasku, na którym znalazły się sylwetki sportowców, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ze srebrnym medalem w konkursie duetów

Śnieg storpedował zawody duetów w Predazzo. Choć trzecia seria została rozpoczęta, to organizatorzy zdecydowali, że lepiej będzie ją przerwać i uznać za ostateczne wyniki serii drugiej. W ten sposób sklasyfikowani dotychczas na drugim miejscu Polacy mogli cieszyć się srebrnym medalem.

Dla Kacpra Tomasiaka ten medal był już trzecim zdobytym na tych igrzyskach, dla Pawła Wąska pierwszym w karierze. To jeden z najlepszych występów polskich skoczków na igrzyskach w historii.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalem. Jest reakcja Ukraińców

Jewhen Marusiak i Witalij Kaliniczenko są dobrze znani polskim fanom skoków narciarskich. Panowie pojechali na igrzyska i też startowali w zmaganiach duetów. Ostatecznie zajęli 14. miejsce i udali się do wioski olimpijskiej, by tam odpocząć przed wyjazdem z olimpijskich zmagań.

Kiedy jednak tylko dowiedzieli się o srebrnym medalu polskich reprezentantów, od razu ruszyli w powrotną drogę w kierunku skoczni, by osobiście złożyć im gratulacje. Nagranie z ich spotkania trafiło do sieci.

Marusiak często dziękował Polakom za ich gościnność, gdy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie miał możliwość trenowania w Szczyrku za darmo. Choć Ukraińcy mają swoje bazy treningowe rozsiane też na południu Europy, to często trenują właśnie w Szczyrku i Zakopanem.

Rozwiń

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek (po lewej) Grzegorz Momot PAP

Witalij Kaliniczenko (po lewej) i Jewhen Marusiak ANDRZEJ IWAŃCZUK/NUR Photo AFP

Jagiellonia Białystok w drodze po awans. Najlepsze akcje w Lidze Konferencji [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport