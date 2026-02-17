Tomasiak i Wąsek z medalem, a tu taka reakcja Ukraińców. Wszystko się nagrało

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal w olimpijskim konkursie duetów. Skoczkowie mogli bardzo szybko rozpocząć świętowanie. Gratulacje sypały się z całego świata - pisali do nich polscy politycy, a także zagraniczni trenerzy. Okazało się, że zareagować na świetny występ Polaków postanowili także Ukraińcy. Dwaj skoczkowie spotkali się specjalnie z Tomasiakiem i Wąskiem. Nagranie trafiło do sieci.

Dwóch uśmiechniętych sportowców ubranych w białe kurtki z polskimi godłami i czerwone czapki trzyma medale na tle skoczni narciarskiej oświetlonej nocą; w rogu widoczne powiększenie sceny z gratulacjami w pomieszczeniu.
Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek spotkali po zdobyciu medalu skoczków z UkrainyEXPA & X/@dwardzich22Newspix.pl
Jak dotąd Ukraina nie zdobyła na igrzyskach we Włoszech żadnego medalu. Doszło za to do przykrych dla zawodników wydarzeń - dwoje zostało upomnianych w związku z cytatami, które znalazły się na ich sprzęcie i musieli go zmienić, a Władysław Heraskewycz został zdyskwalifikowany za to, że nie zamierzał zmienić kasku, na którym znalazły się sylwetki sportowców, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Austriacy ze złotem, a i tak zarobią mniej od Polaków. Tyle zapłaci im państwo

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ze srebrnym medalem w konkursie duetów

Śnieg storpedował zawody duetów w Predazzo. Choć trzecia seria została rozpoczęta, to organizatorzy zdecydowali, że lepiej będzie ją przerwać i uznać za ostateczne wyniki serii drugiej. W ten sposób sklasyfikowani dotychczas na drugim miejscu Polacy mogli cieszyć się srebrnym medalem.

>>> Sprawdź harmonogram zimowych igrzysk olimpijskich 2026 i starty Polaków

Dla Kacpra Tomasiaka ten medal był już trzecim zdobytym na tych igrzyskach, dla Pawła Wąska pierwszym w karierze. To jeden z najlepszych występów polskich skoczków na igrzyskach w historii.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalem. Jest reakcja Ukraińców

Jewhen Marusiak i Witalij Kaliniczenko są dobrze znani polskim fanom skoków narciarskich. Panowie pojechali na igrzyska i też startowali w zmaganiach duetów. Ostatecznie zajęli 14. miejsce i udali się do wioski olimpijskiej, by tam odpocząć przed wyjazdem z olimpijskich zmagań.

Kacper Tomasiak zdradził kulisy szalonego konkursu. Teraz ma pewne obawy

Kiedy jednak tylko dowiedzieli się o srebrnym medalu polskich reprezentantów, od razu ruszyli w powrotną drogę w kierunku skoczni, by osobiście złożyć im gratulacje. Nagranie z ich spotkania trafiło do sieci.

Marusiak często dziękował Polakom za ich gościnność, gdy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie miał możliwość trenowania w Szczyrku za darmo. Choć Ukraińcy mają swoje bazy treningowe rozsiane też na południu Europy, to często trenują właśnie w Szczyrku i Zakopanem.

