Tomasiak i Wąsek przeszli do historii. Nawet Małysz i Stoch tego nie zrobili

Zdobywając srebrny medal na normalnej skoczni, Kacper Tomasiak już przeszedł do historii będąc najmłodszym polskim medalistą igrzysk. Plan na imprezę we Włoszech został wtedy w zasadzie wykonany, ale młody reprezentant Polski nie miał zamiaru się zatrzymywać.

Na dużym obiekcie Tomasiak znów pokazał, że jest w wybornej formie i tym razem sięgnął po brązowy krążek. Trener Maciej Maciusiak nie miał więc żadnych wątpliwości, że to on i Paweł Wąsek powinni wystartować w konkursie duetów i chociaż kolejny medal był marzeniem to okazało się, że realnym.

Po pierwszej serii Polacy zajmowali trzecie miejsce w stawce, za Austrią i Słowenią. Po drugiej wskoczyli o jedną pozycję wyżej - ustępując tylko Austriakom. Szanse na kolejny medal były więc ogromne.

I ostatecznie tak się stało. Kiedy pod koniec trzeciej serii wydawało się, że jury wypaczy wynik zawodów, puszczając kolejnych skoczków w arcytrudnych warunkach, Polska spadła daleko poza podium. Wtedy jednak zapadła decyzja o anulowaniu serii finałowej.

A to z kolei sprawiło, że Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek już teraz przeszli do historii, jak i całe igrzyska we Włoszech dla polskich skoków.

Po raz pierwszy w historii polscy skoczkowie przywieźli z jednej imprezy olimpijskiej aż trzy medale. Do tej pory maksymalnie były to dwa krążki.

Wojciech Fortuna wywalczył złoto w Sapporo w 1972 roku. Adam Małysz dwukrotnie przywoził dwa krążki z Salt Lake City w 2002 roku (srebro i brąz) oraz Vancouver 2010 (dwa srebrne). Kamil Stoch z kolei w Soczi wywalczył dwa mistrzostwa, a w Pjongczangu w 2018 roku zdobył złoto indywidualnie oraz brąz drużynowo. Na ostatnich igrzyskach, w 2022 roku w Pekinie jedynie Dawid Kubacki sięgnął po medal - brązowy.

Teraz Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek mogą pochwalić się trzema zdobyczami - dwoma krążkami 19-latka oraz srebrem z konkursu duetów.

