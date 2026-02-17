Tomasiak i Wąsek dostali specjalną wiadomość od Żyły. Tuż po medalu. I te słowa

Już dwa indywidualne medale Kacpra Tomasiaka wywalczone we Włoszech były spełnieniem marzeń kibiców skoków narciarskich w Polsce. Kolejne srebro, tym razem zdobyte wraz z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów, to już było historyczne osiągnięcie dla Biało-czerwonych w całej historii igrzysk.

Wicemistrzowie olimpijscy mogli liczyć na wsparcie Kamila Stocha, który chociaż nie miał możliwości rywalizowania w Predazzo w ostatnim konkursie skoków, to robił co mógł, aby jego koledzy z kadry czuli ogromne wsparcie. To jednak nie koniec.

Medal dla Polski, a Żyła z taką wiadomością. Słowa o Tomasiaku i Wąsku poszły w świat

Piotr Żyła, który pełnił rolę eksperta "Eurosportu" podczas tegorocznych igrzysk, postanowił wysłać specjalną wiadomość do Tomasiaka i Wąska. Na szczególną uwagę zasługują słowa zamieszczona na końcu wiadomości, bowiem po nich wicemistrzowie olimpijscy z Włoch mogą poczuć się naprawdę docenieni.

- Brawo👏🥳🥈🔥🚀 Gratulacje🥳🔥🚀🥈 Młodzież rządzi💪🏻😁🥳🔥🚀 @kacper.tomasiak @wasekpawel To było piękne Pany💪🏻😁🥳🔥🚀 Pokazaliście jak sie to to robi🥈🥳🔥🚀 I Polskie skoki dzięki wam znowu żyją na nowo (pis. oryg.) - napisał wyraźnie podekscytowany skoczek, który zmagania swoich młodszych kolegów śledził w studiu w Katowicach.

Słowa Piotra Żyły o tym, że polskie skoki żyją na nowo, wcale nie są przesadzone. Kiedy Maciej Maciusiak ogłaszał przed igrzyskami, że polscy skoczkowie jadą do Italii bić się o medale, z pewnością niewiele osób zakładało, że te słowa okażą się prorocze.

Reprezentacja Polski od dawna jest bowiem cieniem samej siebie z lat, kiedy Kamil Stoch, Dawid Kubacki i właśnie Piotr Żyła święcili triumfy. Trzy medale przywiezione przez skoczków z igrzysk - co jest pierwszym takim wynikiem w historii, przywracają fanom nadzieję na to, że po erze największych gwiazd polskich skoków, może być jeszcze kolejna złota era.

