Tomasiak dostał sygnał. Austriak lepszy w bezpośrednim starciu. Teraz walka o medale

Kacper Tomasiak przed startem tego sezonu Pucharu Świata otwarcie mówił, że dla niego największym celem jest dobry występ na Mistrzostwach Świata Juniorów. W pewnym momencie musiał jednak zrewidować swoje podejście, bo jego forma uprawniała go do walki z najlepszymi.

Pokazał to na igrzyskach olimpijskich w Predazzo. Tam 19-latek sensacyjnie zdobył aż trzy medale i mimo faktu, że żaden z nich nie był złoty, to bez wątpienia każdy jest cenniejszy nawet od złota MŚJ. Niemniej rywalizacja w Lillehamer może wyznaczyć drogę, którą pójdą skoki w najbliższym czasie.

Seria próbna. Embacher przed Tomasiakiem

Na starcie mieliśmy bowiem dwóch wielkich faworytów. Jednym z nich był oczywiście Polak, a drugim Stephan Embacher. Austriak w miniony weekend jako jedyny potrafił utrzymać tempo na skoczni Kulm. W Lillehamer jego celem bez wątpienia był triumf w konkursie indywidualnym. Oprócz Tomasiaka Polacy wystawili jeszcze trzech skoczków.

Czwartkowa seria próbna była ich pierwszym bezpośrednim starciem, bo w treningach skakali w "kratkę". Gdy Tomasiak pojawiał się na rozbiegu, Embacher rezygnował i na odwrót. Jako pierwszy z Biało-Czerwonych na belce usiadł Konrad Tomasiak, który ruszał z numerem 28.

Brat naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego zaprezentował się z dobrej strony, ale miał także niezłe warunki. Polak wylądował na odległości 95. metrów i był czwarty. Na kolejnego z naszych skoczków musieliśmy nieco poczekać. Z numerem 51. na rozbiegu pojawił się Łukasz Łukaszczyk.

Wylądował on już na 88. metrze, ale skakał z belki ustawionej o trzy stopnie niżej oraz przy delikatnym wietrze w plecy. To dało mu notę nieco wyższą od Tomasiaka. Zaraz po Łukaszczyku na rozbiegu pojawił się Kamil Waszek, który pofrunął trzy metry dalej w podobnych warunkach.

To dało mu tymczasowe miejsce na podium. Sygnał do walki o zwycięstwo wysłał Felix Trunz, który pofrunął na odległość 97,5. metra. Bez problemu poradził sobie z nim Kacper Tomasiak, który ruszał z rozbiegu ustawionego aż trzy stopnie niżej. Polak osiągnął z tej belki 94. metry i wyszedł na prowadzenie.

Dokładnie tyle samo zmierzono Embacherowi. Austriak wygrał jednak z naszym skoczkiem dzięki wiatrowi. Ten bowiem podczas jego próby wiał nieznacznie w plecy, a przy skoku Polaka delikatnie zawiewał pod narty. Ostatecznie dwukrotny mistrz świata w kategorii juniorów wygrał o 2,4 pkt. Dwunasty był Kamil Waszek, 22. Łukasz Łukaszczyk, a 26. Konrad Tomasiak.

Kacper Tomasiak powalczy o historyczne złoto MŚ juniorów w Lillehammer Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak podsumował pierwszy konkurs Pucharu Świata w Engelbergu Foto Olimpik AFP

Kacper Tomasiak stanie przed szansą kontynuowania wspaniałej medalowej serii Foto Olimpik AFP

Adam Małysz: Spotkanie rewelacyjne i szkoda, że nasi nie wygrali Polsat Sport