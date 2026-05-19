Tomasiak był w szpitalu po upadku. Wróciły bolesne wspomnienia, ujawnił powód

Marcowy upadek Kacpra Tomasiaka wyglądał bardzo poważnie. Początkowo wydawało się, że skoczek uzyska nowy rekord życiowy, ale pojawiły się problemy przy lądowaniu. Trzykrotny medalista olimpijski stracił równowagę i mocno uderzył głową o twardą powierzchnię. Nastolatek długo się nie podnosił. Ponadto zalecono, by udał się do pobliskiej placówki medycznej. Badania przyniosły pozytywne wieści. Ale Bielszczanin i tak opuścił ostatnią część zimowego sezonu.

"Były plany, żeby został z nami do końca, ale lepiej żeby odpoczął. Jest bardzo zmęczony. Kacper zostanie w domu. Planica w przyszłym roku" - ogłaszał na łamach Polskiej Agencji Prasowej Maciej Maciusiak. "Kacper został wypisany ze szpitala. Przeszedł wszystkie badania, włącznie z rezonansem magnetycznym. Nie ma żadnych złamań. Wylądowaliśmy o 17.45 na lotnisku w Krakowie-Balicach. Teraz jest w drodze do domu" - dodawał wtedy opiekun "Biało-Czerwonych" w uspokajającym komunikacie.

To dlatego Tomasiak zaliczył upadek w Vikersund. Nastolatek opowiedział o kulisach

Prawie dwa miesiące później do tych wydarzeń powrócił sam sportowiec. Porozmawiał on z redakcją "skijumping.pl". "W końcowej fazie lotu zacząłem odczuwać odciąganie od zeskoku. Może nie oddalał się, ale też się nie przybliżał. Pod koniec leciałem na podobnej wysokości w stosunku do zeskoku, więc było tam lepsze noszenie. Trochę mnie jednak rozbujało, krzywo wylądowałem i skończyło się tak, jak się skończyło. Skok na pewno był lepszy. Myślę, że będę się wczuwał z próby na próbę, tylko trzeba teraz trochę na to poczekać" - opowiedział o powodach upadku.

Przykre wydarzenia nie przyczyniły się do tego, że Kacper Tomasiak zniechęcił się skokami. Ba, za kilka dni nadejdzie długo wyczekiwany moment powrotu. "Wracamy w tym tygodniu, w Szczyrku. Zimą największe problemy miałem w bardzo początkowej i końcowej fazie lotu. To trochę szwankowało. Środek był bardzo dobry. Na tym będzie trzeba się skupić najbardziej, ale po drodze mogą wyjść inne niuanse, które będzie trzeba poprawić. Wszystko wyjdzie w trakcie, na czym będzie trzeba się koncentrować" - zapowiedział medalista olimpijski.

Kacper Tomasiak Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak - trzykrotny medalista olimpijski Iwanczuk/Sport/REPORTER / Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport