Tomasiak będzie musiał wybierać. Chodzi o mistrzostwa świata, FIS już potwierdza

Kacper Tomasiak co prawda ostatnie konkursy zimowej kampanii 2025/26 oglądał jedynie sprzed telewizora, ale i tak może być z siebie niesamowicie dumny. Nastolatek zapisał się w historii polskiego sportu dzięki trzem sukcesom na najważniejszej imprezie czterolecia. Zaledwie kilka tygodni później ruszył on do boju w mistrzostwach świata juniorów. Udowodnił wtedy, że wraz ze Stephanem Embacherem są bezapelacyjnie czołowymi młodzieżowcami globu. Austriak znów sięgnął po złoto, a nasz rodak uplasował się za jego plecami.

"Czuję się z tym całkiem dobrze, ale wiem, że skoki nie były idealne. Myślę, że to była fajna rywalizacja pomiędzy mną a Stephanem. Jestem zadowolony z tych wyników. Oczekiwania? Chciałem zdobyć medal. Wiedziałem, że stać mnie na walkę o pierwsze czy drugie miejsce. Byłem świadomy, że trudno będzie wywalczyć tytuł mistrzowski. Nie dokonałem tego, ale nie czuję się zawiedziony" - mówił tuż po kolejnym wielkim wyczynie w swojej karierze, cytowany przez "skijumping.pl".

Mistrzostwa świata czy weekend w Sapporo. Gdzie wybierze się Tomasiak za rok?

Czy pójdzie za ciosem w przyszłym roku? Nie jest to jeszcze przesądzone. Niezbyt dobrze z punktu widzenia młodego sportowca wygląda wstępny kalendarz na kampanię 2026/27. O szczegółach napisał na portalu X Jakub Balcerski, który przebywa obecnie na spotkaniu FIS podsumowującym minione miesiące. "Oficjalnie - MŚJ 2027 w Otepaa odbędą się w dniach 18-24.01.2027. Tuż po PŚ w Zakopanem. Jeśli Kacper Tomasiak miałby powalczyć o medal i kolejną powiększoną kwotę startową dla Polski, musiałby zatem ominąć zawody PŚ w Sapporo" - zwrócił uwagę polski dziennikarz.

"Przynajmniej według wstępnego draftu ze stycznia, finalny draft jeszcze nie był pokazywany" - dodał od razu. Przed Maciejem Maciusiakiem oraz samym zawodnikiem trudna decyzja. Zapewne sporo będzie zależało od pozycji zajmowanej w Pucharze Świata. Już podczas niedawno zakończonej edycji byliśmy świadkami szalonych scen, gdy Kacper Tomasiak tuż po zdobyciu srebra udał się do Lillehammer. Mowa jednak była o europejskich, a nie azjatyckich zmaganiach.

Apoloniusz Tajner: Konkursy po igrzyskach wypadają nam słabiej, niż byśmy oczekiwali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport