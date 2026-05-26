To wtedy Małysz stracił nadzieję. Odkrywa smutne kulisy, już tego nie odwoła

Polscy kibice wciąż nie mogą być do końca zadowoleni z postawy podopiecznych Macieja Maciusiaka. Co prawda na igrzyskach olimpijskich, głównie za sprawą Kacpra Tomasiaka, "Biało-Czerwoni" zdobyli aż trzy medale, ale za to optymizmem nie napawała sytuacja w Pucharze Świata. To właśnie z tego powodu Adamowi Małyszowi zamarzył się powrót Stefana Horngachera do kraju nad Wisłą. Zaskakującą plotką początkowo podzielił się Jakub Balcerski, dziennikarz "sport.pl". Później zaczynało się robić coraz poważniej.

I gdy wydawało się, że ogłoszenie jest tylko kwestią czasu, przenosiny zostały opóźnione w czasie przez działaczy PZN. Powód? Nadchodzące wybory prezesa federacji. Rozpoczęło się wtedy zamieszanie. Momentami było nerwowo, lecz ostatecznie zatrudniono austriackiego specjalistę. W międzyczasie środowisko zaskoczył Adam Małysz. Dotychczasowy sternik zrezygnował z walki o kolejną kadencję. "Orzeł z Wisły" decyzji już nie zmieni. Ujawnił za to powody takiego ruchu.

Dlatego Małysz nie chce być już prezesem PZN. To było dla niego jak cios

Legendarny sportowiec wszystko wyjaśnił w rozmowie z portalem "sport.tvp.pl". "Był taki moment, że straciłem nadzieję. To mnie trochę dobiło i utwierdziło w przekonaniu, że nie powinienem się ubiegać o kolejną kadencję jako prezes. Zawsze wydawało mi się, że zarząd powinien być jednością. Gdy rozmawiałem ze Stefanem, to jednym z jego jasnych postulatów było to, że najpierw cały zarząd musi się zgodzić na jego przyjście. I faktycznie początek był taki, że jeden z członków zarządu powiedział, że zaakceptuje tę decyzję tylko i wyłącznie wtedy, gdy Maciej Maciusiak będzie za" - wyznał.

Cenionego eksperta zatrudniono na razie tylko na rok. Mało kto jednak wyobraża sobie sytuację, by współpraca nie potrwała znacznie dłużej.

