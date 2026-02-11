To w jej ramionach utonął Tomasiak po odbiorze medalu. Usłyszał od niej jedno

Olimpijskie srebro Kacper Tomasiak odebrał z rąk legendarnej polskiej sportsmenki, wicemistrzyni olimpijskiej oraz mistrzyni świata, Mai Włoszczowskiej. Gdy już wręczyła medal, szeroko rozłożyła ramiona, przytuliła 19-latka i powiedziała mu kilka słów. Co dokładnie usłyszał od niej skoczek? Miała mu do powiedzenia przede wszystkim jedno.

Sportowiec w czerwonej czapce i białej kurtce z orłem na piersi obejmuje osobę ubraną w niebieską kurtkę. Oboje są uśmiechnięci, atmosfera jest pełna radości i wzruszenia.
Maja Włoszczowska, Kacper Tomasiak. Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026Foto OlimpikAFP
Nie milkną echa wielkiego sukcesu Kacpra Tomasiaka na skoczni normalnej na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Polak rywalizację zakończył na drugim miejscu, dzięki czemu chwilę po konkursie odebrał srebrny medal, i to z czyich rąk! Wręczyła mu go Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie oraz mistrzyni świata z 2010 roku.

Telewizyjne kamery uchwyciły moment, w których legendarna polska sportsmenka pogratulowała młodszemu koledze, a potem szeroko rozłożyła ramiona i uściskała świeżo upieczonego wicemistrza olimpijskiego. Gdy emocje nieco opadły, odpowiedziała na pytanie, co w tamtej chwili powiedziała do Tomasiaka.

    Włoszczowska ujawnia, co powiedziała Tomasiakowi na podium

    W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Włoszczowska dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak czuł się Tomasiak, odbierając od niej medal. "Miałam wrażenie, że Kacper jest w innym świecie i nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje wokół niego. Myślę, że to będzie dopiero do niego docierało z każdym kolejnym dniem" - wyjaśnia.

    A co powiedziała mu w kulminacyjnym momencie? Z rozbrajającą szczerością przyznaje, że nie wszystko pamięta, wszak i nią targały wówczas emocje. "Na pewno poza klasycznymi gratulacjami, mówiłam, żeby cieszył się chwilą. Ona szybko przemija i wraca się do rzeczywistości. A ta chwila jest fenomenalna" - wspomniała.

    Po tym, jak powiedziała do polskiego skoczka kilka słów, zwróciła się do pozostałych zawodników zajmujących podium. Złoty medalista Philipp Raimund oraz brązowi Ren Nikaido i Gregor Deschwanden usłyszeli od niej fachową poradę. "Dawałam też chłopakom radę, żeby wskakiwali na podium, bo wtedy wychodzą świetne zdjęcia. Liczyłam, że skoczą jednocześnie, ale z medalami było to już chyba zbyt trudno" - zrelacjonowała.

    Atmosfera na podium była obłędna
    - dodała.

    Maja Włoszczowska, która od 2021 roku zasiada w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, już kilkukrotnie miała okazję odznaczać Polaków. Przed czterema laty zawiesiła brązowy medal na szyi Dawida Kubackiego, który był trzeci w rywalizacji na skoczni normalnej na igrzyskach olimpijskich w Pekinie.

    Czterech sportowców w strojach reprezentacyjnych różnych krajów z medalami na szyjach, stojących ramię w ramię na podium, wyrażających radość i entuzjazm po wygranej sportowej.
    Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskichJAVIER SORIANOAFP
    Sportowiec w kombinezonie skoczka narciarskiego, z numerem startowym, kaskiem i goglami, uśmiechnięty, siedzi na tle dużych kół olimpijskich.
    Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
    Kobieta z długimi, brązowymi włosami w pomarańczowej bluzce siedzi na żółtym fotelu, w tle widoczna udekorowana choinka oraz zielone zasłony.
    Maja Włoszczowska Michal Wozniak/Dzien Dobry TVNEast News
