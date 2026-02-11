To w jej ramionach utonął Tomasiak po odbiorze medalu. Usłyszał od niej jedno
Olimpijskie srebro Kacper Tomasiak odebrał z rąk legendarnej polskiej sportsmenki, wicemistrzyni olimpijskiej oraz mistrzyni świata, Mai Włoszczowskiej. Gdy już wręczyła medal, szeroko rozłożyła ramiona, przytuliła 19-latka i powiedziała mu kilka słów. Co dokładnie usłyszał od niej skoczek? Miała mu do powiedzenia przede wszystkim jedno.
Nie milkną echa wielkiego sukcesu Kacpra Tomasiaka na skoczni normalnej na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Polak rywalizację zakończył na drugim miejscu, dzięki czemu chwilę po konkursie odebrał srebrny medal, i to z czyich rąk! Wręczyła mu go Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie oraz mistrzyni świata z 2010 roku.
Telewizyjne kamery uchwyciły moment, w których legendarna polska sportsmenka pogratulowała młodszemu koledze, a potem szeroko rozłożyła ramiona i uściskała świeżo upieczonego wicemistrza olimpijskiego. Gdy emocje nieco opadły, odpowiedziała na pytanie, co w tamtej chwili powiedziała do Tomasiaka.
Włoszczowska ujawnia, co powiedziała Tomasiakowi na podium
W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Włoszczowska dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak czuł się Tomasiak, odbierając od niej medal. "Miałam wrażenie, że Kacper jest w innym świecie i nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje wokół niego. Myślę, że to będzie dopiero do niego docierało z każdym kolejnym dniem" - wyjaśnia.
A co powiedziała mu w kulminacyjnym momencie? Z rozbrajającą szczerością przyznaje, że nie wszystko pamięta, wszak i nią targały wówczas emocje. "Na pewno poza klasycznymi gratulacjami, mówiłam, żeby cieszył się chwilą. Ona szybko przemija i wraca się do rzeczywistości. A ta chwila jest fenomenalna" - wspomniała.
Po tym, jak powiedziała do polskiego skoczka kilka słów, zwróciła się do pozostałych zawodników zajmujących podium. Złoty medalista Philipp Raimund oraz brązowi Ren Nikaido i Gregor Deschwanden usłyszeli od niej fachową poradę. "Dawałam też chłopakom radę, żeby wskakiwali na podium, bo wtedy wychodzą świetne zdjęcia. Liczyłam, że skoczą jednocześnie, ale z medalami było to już chyba zbyt trudno" - zrelacjonowała.
Atmosfera na podium była obłędna
Maja Włoszczowska, która od 2021 roku zasiada w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, już kilkukrotnie miała okazję odznaczać Polaków. Przed czterema laty zawiesiła brązowy medal na szyi Dawida Kubackiego, który był trzeci w rywalizacji na skoczni normalnej na igrzyskach olimpijskich w Pekinie.