To spędzi sen z powiek Thurnbichlerowi. "Czeka go swoista próba"

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. W niedzielę w Lake Placid wszyscy polscy skoczkowie zdobyli punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zgłosili gotowość do wyjazdu do Trondheim. W zawodach niższej rangi jednak dobrze spisuje się Maciej Kot, a na indywidualnych treningach formę szlifuje Kamil Stoch. Zdaniem Rafała Kota Thomas Thurnbichler będzie miał nie lada wyzwanie wybrać skoczków, których zabierze ze sobą do Norwegii.