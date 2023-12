To powinien zrobić Kamil Stoch. Jasne zdanie eksperta. "Będzie bardzo trudno"

Od zawsze formę i błędy poprawia się na mniejszych skoczniach. Problem jest taki, że Kamil prezentuje słabszą formę od dawna. To się nie stało nagle dwa tygodnie temu. Latem również nie było najlepiej. To właśnie tym trzeba martwić się najbardziej, dlatego bardzo trudno będzie wyjść z tego dołka. Najpewniej wierzono, że w Lillehammer coś się wydarzy, ale tak się nie stało. Nie widać poprawy, więc teraz podjęto taką decyzję. Najlepiej, aby wrócił dopiero na Turniej Czterech Skoczni. Kamil jest wybitnym skoczkiem. Stać go na to, aby wskoczyć jeszcze do najlepszej dziesiątki, ale to się nie wydarzy tak szybko

~ stwierdził Długopolski w rozmowie z WP SportoweFakty.