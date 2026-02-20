To oni przyczynili się do sukcesu Tomasiaka. Teraz grozi im upadek

Kacper Tomasiak na długo zapamięta XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Mimo młodego wieku na stałe zapisał się bowiem w historii polskiego sportu. 19-letni skoczek narciarski został czwartym olimpijczykiem z naszego kraju, który podczas jednej edycji igrzysk zdobył aż trzy medale. Wcześniej udało się to jedynie Irenie Szewińskiej, Otylii Jędrzejczak i Justynie Kowalczyk.

Nastoletni podopieczny Macieja Maciusiaka bez wątpienia nie byłby jednak teraz w tym miejscu, gdyby nie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. To właśnie tam przez wiele lat młody skoczek nie tylko zdobywał edukację, jak inni jego rówieśnicy, ale także szlifował swoje sportowe umiejętności. Absolwentami tej placówki są również Paweł Wąsek, Stefan Hula oraz Piotr Żyła. Choć można byłoby pomyśleć, że po tak imponujących sukcesach absolwentów szkoła w Szczyrku nie może narzekać na kłopoty, rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Portal WP Sportowe Fakty ujawnił, że szkole grozi likwidacja. Wszystko przez... problemy finansowe.

Szkole Kacpra Tomasiaka grozi likwidacja. Trwa walka o dofinansowanie placówki w Szczyrku

W rozmowie z WP Sportowe Fakty Andrzej Płonka, starosta bielski, wyjawił, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku mierzy się z ogromnymi problemami finansowymi. "Na ten rok szkolny otrzymaliśmy tak zwaną subwencję oświatową w wysokości 3,4 miliona złotych, a utrzymanie placówki to 7 milionów złotych. Brakuje 4 mln zł. Mamy połowę tych pieniędzy. Drugiej szukamy" - zdradził.

Sytuacja staje się coraz poważniejsza, a czynniki zewnętrzne wcale nie pomagają - rachunki stale rosną, a do tego dojdą jeszcze podwyżki dla nauczycieli zaplanowane przez państwo. Dyrektorka placówki, Iwona Męcner jednak się nie poddaje. "Walczymy dalej i będziemy dobijać się do różnych drzwi z prośbą o dofinansowanie szkoły" - ogłosiła.

Szkoła cieszy się ogromnym zainteresowaniem - świadczy o tym między innymi fakt, że uczęszczać do niej chcieliby również biathloniści i skitourowcy. Niestety, dla władz oznaczałoby to jednak wzrost kosztów. A na to na ten moment placówka nie może sobie pozwolić.

Andrzej Płonka nie ukrywa, że SMS w Szczyrku to nie tylko szkoła, ale przede wszystkim placówka szkoląca przyszłych mistrzów sportu, nie ma tu więc mowy o cięciu kosztów. "Przygotowujemy posiłki dla sportowców, obozy, wyjazdy, zawody, mamy trenerów, internat, kupujemy sprzęt, smar czy paliwo na wyjazdy. Jeśli na to nie wystarczy, to nasze funkcjonowanie nie ma sensu. Pomaga nam Polski Związek Narciarski, ale wszystkiego sam nie załatwi" - podkreślił.

Pomocy starosta bielski miał szukać m.in. u ministrów sportu i edukacji narodowej, a także u marszałka województwa śląskiego. Niestety, starania te do tego momentu szły na marne. "Wszyscy ze zrozumieniem kiwali głowami, lecz na tym się skończyło. Jeśli chcemy wychowywać kolejnych mistrzów dla Polski, musimy mieć na to pieniądze, a tymczasem oszczędzamy" - wyznał Płonka.

Kacper Tomasiak

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek

Piotr Żyła

Stefan Hula w 2020 roku

