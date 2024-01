To on ciągnął polską drużynę. Niespodziewany lider Biało-Czerwonych

Nie dziwi zatem fakt, że 29-latek cieszył się z tego, co wykonał na skoczni. Najważniejsze, że w jego skokach jest już dużo luzu.

Aleksander Zniszczoł był najlepszy w polskiej drużynie

- Oddałem trzy skoki na wysokim poziomie. Jak zacząłem, tak skończyłem. Jestem bardzo zadowolony z tego dnia, bo skoki były na luzie . Ostatnio popełniałem głupie błędy. Nie koncentrowałem się na tym, na czym powinienem i to sprawiało mi trochę problemów. Ogólnie jednak jestem zadowolony - powiedział Zniszczoł.

- Moje skoki były wielkim zastrzykiem optymizmu przed niedzielnym konkursem. To mi pomoże i będzie łatwiej . Dostałem nauczkę i już nie będę się napalał. Myślę, że będzie dobrze - przyznał 29-latek.

To właśnie po skokach Zniszczoła Polska stawała przed szansą walki o podium. To on ciągną naszą drużynę.