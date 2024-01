Trener norweskiej kadry Alexander Stoeckl nie kryje szoku po tym, jak na chwilę przed zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle i PolSKIm Turniejem Clas Brede Braathen złożył rezygnację z posady menedżera reprezentacji. Funkcję sprawował od 20 lat. "To jak bomba. Nic o tym nie wiedziałem" - przyznaje szkoleniowiec. Głos zabiera też Halvor Egner Granerud. "Mam nadzieję, że my jako drużyna będziemy kontynuować to, o co walczyłeś" - zwraca się do Braathena.