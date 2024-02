Jak się okazuje, nasza kadra będzie musiała w Sapporo radzić sobie również bez trenera Thomasa Thurnbichlera, który nie poleciał ze skoczkami do Japonii. Skąd taka decyzja? Kiedy tylko stało się jasne, że Austriaka nie będzie na Pucharze Świata , zaczęły pojawiać się głosy, że waży się jego przyszłość. Jednak okazuje się, że nie ma to związku z jego kontraktem.

Polacy bez trenera w Sapporo. Znamy kulisy decyzji

O tym, że Thurnbichlera nie zobaczymy w Sappooro, wiadome było już przed zawodami w Lake Placid, kiedy to Austriak obwieścił swoją decyzję. Jak zwykle w takich sytuacjach ruszyła fala spekulacji, czym spowodowany jest taki ruch szkoleniowca, który raczej nie zwykł opuszczać konkursów, w których startowali jego podopieczni. Oficjalnie przekazano tylko, że zastąpi go w Japonii Wojciech Topór.

Kulisy decyzji Austriaka odsłonił portal Sport.pl. I jak się okazuje, cała sprawa jest bardzo prozaiczna. Thomas Thurnbichler na co dzień pracuje bardzo intensywnie i nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek. A dalekie podróże mocno wpływają na jego organizm, który nie może się zregenerować. Dlatego już wcześniej zaplanowano, że po długim locie do Lake Placid trener Polaków wróci do Europy, a w Japonii zastąpi go ktoś inny. Uznano, że to najlepszy moment przynajmniej na krótki odpoczynek.