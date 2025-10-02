To nie musiały być stracone lata skoczków, Małysz szykował hit. "Niedaleko do porozumienia"

Kadencja Thomasa Thurnbichlera w roli trenera reprezentacji Polski nie jest łatwa do jednoznacznej oceny. Zaczęło się dobrze, już w pierwszym konkursie "Biało-Czerwoni" łącznie zdobyli niemal 200 punktów, żaden debiutant w roli szkoleniowca naszej kadry nie zaczął tak dobrze.

Niebawem Piotr Żyła obronił tytuł mistrza świata, Dawid Kubacki z tego czempionatu w Planicy przywiózł brązowy medal, do tego zajął 4. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, a gdyby nie wycofanie się z końcówki cyklu z powodu poważnych problemów zdrowotnych żony, mógłby stanąć na końcowym podium. Po pierwszym sezonie forma zawodników jednak znacznie spadła. Po alarmującej kampanii 2023/24 nie udało się podnieść zespołu na sezon z kolejnymi MŚ. Co prawda Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł osiągnęli u Austriaka życiową dyspozycję, ale ich pojedyncze podia okazały się za małym argumentem, by obronić posadę trenera. Całkowicie pogubiony był Kamil Stoch, podobnie Kubacki, sportowy marazm dopadł Piotra Żyłę.

Co ciekawe, Thurnbichler nie był wyborem numer 1 Małysza w 2022 roku, gdy musiał znaleźć następcę Michała Doleżala. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego negocjował z legendarnym Miką Kojonkoskim, który wcześniej został zwolniony z pracy w Chinach.

Mika Kojonkoski o ofertach z Polski i Finlandii. "Słuchałem serca"

Fin wybrał jednak drugą z ofert, Tę z jego ojczyzny. - Byłem otwarty na różne propozycje. I pojawiła się ta z Polski. Szukali trenera i byłem zainteresowany. W tym samym czasie skontaktowali się jednak ze mną Finowie. Sytuacja w tamtejszych skokach jest kiepska, a mnie długo tam nie było, więc słuchając swojego serca, doszedłem do wniosku, że powinienem pracować dla mojego kraju. I takie rozwiązanie wybrałem - mówił w styczniu 2024 r. dla Sport.pl.

Jak stwierdził - negując wersję Małysza - nie chodziło o wysokość wynagrodzenia. Zaznaczył, że nie prosił o więcej pieniędzy, niż zarabiał zazwyczaj.

Byłoby świetnie pracować w Polsce. Wiem, ile osób w kraju fascynuje się skokami i jaką mają pozycję, więc było mi miło, że dostałem taką ofertę. Nie było wcale tak daleko do porozumienia, ale zrozumiałem, że chcę współtworzyć sukcesy fińskich skoków i to tam się przeniosłem.

Chwalił wtedy Małysza za profesjonalne podejście do tematu, rozmowy z nim nazwał "przyjemnością", a ofertę z Polski "dobrą", którą "uszanował". Nie zdecydował się jednak na akceptację. Nigdy nie wiadomo, czy historia nie potoczyłaby się wtedy inaczej.

