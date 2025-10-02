Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie musiały być stracone lata skoczków, Małysz szykował hit. "Niedaleko do porozumienia"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Choć początki pracy Thomasa Thurnbichlera z polską kadrą skoczków były obiecujące, późniejsze dwa sezony przyniosły wyraźny spadek formy czołowych zawodników. Sportowy marazm przerywały tylko niezłe występy Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Austriak przychodził na stanowisko w 2022 roku, po Michale Doleżalu. Nie był pierwszym wyborem prezesa PZN-u. Adam Małysz negocjował z ikoną dyscypliny. O tym zatrudnieniu byłoby głośno.

Adam Małysz i Mika Kojonkoski
Adam Małysz i Mika KojonkoskiSzelag/ReporterEast News

Kadencja Thomasa Thurnbichlera w roli trenera reprezentacji Polski nie jest łatwa do jednoznacznej oceny. Zaczęło się dobrze, już w pierwszym konkursie "Biało-Czerwoni" łącznie zdobyli niemal 200 punktów, żaden debiutant w roli szkoleniowca naszej kadry nie zaczął tak dobrze.

Niebawem Piotr Żyła obronił tytuł mistrza świata, Dawid Kubacki z tego czempionatu w Planicy przywiózł brązowy medal, do tego zajął 4. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, a gdyby nie wycofanie się z końcówki cyklu z powodu poważnych problemów zdrowotnych żony, mógłby stanąć na końcowym podium. Po pierwszym sezonie forma zawodników jednak znacznie spadła. Po alarmującej kampanii 2023/24 nie udało się podnieść zespołu na sezon z kolejnymi MŚ. Co prawda Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł osiągnęli u Austriaka życiową dyspozycję, ale ich pojedyncze podia okazały się za małym argumentem, by obronić posadę trenera. Całkowicie pogubiony był Kamil Stoch, podobnie Kubacki, sportowy marazm dopadł Piotra Żyłę.

Co ciekawe, Thurnbichler nie był wyborem numer 1 Małysza w 2022 roku, gdy musiał znaleźć następcę Michała Doleżala. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego negocjował z legendarnym Miką Kojonkoskim, który wcześniej został zwolniony z pracy w Chinach.

Mika Kojonkoski o ofertach z Polski i Finlandii. "Słuchałem serca"

Fin wybrał jednak drugą z ofert, Tę z jego ojczyzny. - Byłem otwarty na różne propozycje. I pojawiła się ta z Polski. Szukali trenera i byłem zainteresowany. W tym samym czasie skontaktowali się jednak ze mną Finowie. Sytuacja w tamtejszych skokach jest kiepska, a mnie długo tam nie było, więc słuchając swojego serca, doszedłem do wniosku, że powinienem pracować dla mojego kraju. I takie rozwiązanie wybrałem - mówił w styczniu 2024 r. dla Sport.pl.

Jak stwierdził - negując wersję Małysza - nie chodziło o wysokość wynagrodzenia. Zaznaczył, że nie prosił o więcej pieniędzy, niż zarabiał zazwyczaj.

Byłoby świetnie pracować w Polsce. Wiem, ile osób w kraju fascynuje się skokami i jaką mają pozycję, więc było mi miło, że dostałem taką ofertę. Nie było wcale tak daleko do porozumienia, ale zrozumiałem, że chcę współtworzyć sukcesy fińskich skoków i to tam się przeniosłem.
Mika Kojonkoski

Chwalił wtedy Małysza za profesjonalne podejście do tematu, rozmowy z nim nazwał "przyjemnością", a ofertę z Polski "dobrą", którą "uszanował". Nie zdecydował się jednak na akceptację. Nigdy nie wiadomo, czy historia nie potoczyłaby się wtedy inaczej.

Zobacz również:

Maciej Maciusiak i Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Imponujący występ Polaka na niemieckiej ziemi. Rywale mogli podziwiać, Maciusiak na to czekał

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Rafał Kot i Krzysztof Rawa o zmianie trenera polskich skoczków. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Dawid Kubacki i Thomas Thunrbichlerd
Dawid Kubacki i Thomas ThunrbichlerdMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Sportowiec ubrany w białą kurtkę i błękitną czapkę z logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego trzyma brązowy medal olimpijski, w tle niebieskie rozmycie.
Dawid Kubacki z brązowym medalem igrzysk olimpijskichBEN STANSALLAFP
Adam Małysz
Adam MałyszAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja