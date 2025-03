To nie koniec skandalu w Trondheim. Norwegowie mogą stracić wiele medali

Do sobotniego wieczora byliśmy w Trondheim świadkami wielkiego sportowego święta. Sam rano pisałem na platformie X: "Dzisiaj najpiękniejszy dzień w Trondheim. Morze ludzi płynęło na stadion. Dziś wielki dzień, bo bieg na 50 km".

Było słonecznie i cudownie. Niestety wieczorem nadeszły nad to piękne norweskie miasteczko, ciemne chmury, a zaraz potem była burza, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w skokach narciarskich przy okazji mistrzostw świata.

Norwegowie manipulowali przy kombinezonach. Sandro Pertile zszokowany

Zdyskwalifikowanych zostało trzech z czterech norweskich skoczków w zawodach. I wcale nie za niedopilnowanie obwodu kombinezonów, co jest najczęstszą przyczyną. Kontrola FIS wykazała, że Norwegowie dokonali manipulacji w kombinezonach. Nie wiadomo, jak długo trwała ta praktyka, ale już latem padł cień podejrzeń na Norwegów.

Wtedy zakrywali oni swoje kombinezony pelerynkami. Przedstawiciele innych krajów chodzili jednak do kontrolerów FIS ze zdjęciami i pokazywali, jak nisko jest krok u Norwegów. Byli jednak ignorowani . I tak tydzień w tydzień.

- To najtrudniejszy moment dla mnie. Jestem zszokowany - mówił mediom Sandro Pertile , dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich.

- To, co się wydarzyło, nie przejdzie jednak bez echa, bo pojawia się też temat duplikatów chipów. To na pewno będzie badane - mówił Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.