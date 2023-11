To nie były tylko plotki o żonie Kamila Stocha. Skoczek sam potwierdza. "Robi piękne rzeczy"

Już niebawem Kamil Stoch rozpocznie następny w swojej karierze sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na razie nie myśli o tym, by powiedzieć sobie "pas". Wciąż odnajduje w sobie pasję do uprawiania ukochanej dyscypliny. Ma przy tym wsparcie żony. Od dawna mówi się, że Ewa Bilan-Stoch ma wielkie serce. Potwierdza to właśnie teraz skoczek. Z wielką dumą opowiada o misji, której podjęła się kobieta. "Robi piękne rzeczy" - mówi.