To najlepszy wybór dla Kamila Stocha? Ekspert nie ma żadnych wątpliwości

Skocznia w Eisenerz to obiekt, na którym można popracować nad techniką. Skakałem tam raz. Obiekt jest dobrze przygotowany. Często, gdy coś nie grało, jeździło się jeszcze do Ramsau, ale to miejsce jest owiane "złą sławą". Przyda się nowe, przyjemne miejsce. Kamil to wzór i idol dla młodzieży. Nie chodzi tylko o to, jak zachowuje się w gorszych momentach. Stał się ikoną tej dyscypliny. Gdy nie szło mu w jednym z sezonów, kiedy trenerem był Michal Doleżal, poprawił kilka elementów, a chwilę później walczył o złoto olimpijskie. On się tak łatwo nie poddaje. Motywuje się na docelowe imprezy. Wtedy "spina się" i wykorzystuje ogromne doświadczenie z poprzednich lat

~ powiedział Biegun dla TVP Sport.