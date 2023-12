To musiało się tak skończyć. Pawłowi Wąskowi opadły narty

Paweł Wąsek w piątek i sobotę oddawał skoki, które pozwalały myśleć o awansie do drugiej serii w Klingenthal .

Kiedy przyszło jednak do konkursu, wszystko posypało się jak domek z kart. Wąsek przepadł, zajmując 41. miejsce.

Skoki narciarskie. Tak skończyły się marzenia Pawła Wąska

Na pewno nie tak wyobrażał sobie ten start, bo to zawodnik, którego stać na regularne zdobywanie punktów.

Miałem problem z tym, że narta bardzo mocno atakuje za progiem. W próbnej jeszcze jakoś to opanowałem. W konkursie już nie. Narty poszły za szeroko i zaraz potem opadły w dół. Straciłem wysokość i przez to nie byłem w stanie odlecieć na dole

Sobotni konkurs w Klingenthal był najlepszym tej zimy dla Polaków. Na 11. pozycji uplasował się Piotr Żyła, a Dawid Kubacki był 15.

Konkurs wygra Karl Geiger, kończąc tym samym serię zwycięstw Stefana Krafta. Austriak tym razem był drugi. Dla Niemców to historyczny moment, bowiem do tej pory w Klingenthal jeszcze nigdy nie wygrali w Pucharze Świata. Trzeci był Japończyk Ryoyu Kobayashi. To pierwsze podium w sezonie, w którym nie znaleźli się na nim tylko Niemcy i Austriacy.