To może być ratunek dla polskich skoczków. Ekspert podpowiada Thurnbichlerowi

Przed zawodami w Niemczech w naszej kadrze zaszły zmiany. Trener Thomas Thurnbichler zdecydował się dać Kamilowi Stochowi szansę na spokojny trening w Eisenerz , z kolei Aleksander Zniszczoł został odesłany do Pucharu Kontynentalnego. Roszady wiele jednak nie pomogły - Maciej Kot i Andrzej Stękała, którzy przyjechali do Klingenthal w roli zmienników, nie zdołali zdobyć pucharowych punktów.

Problemem jest sfera mentalna. Jak w niedzielę patrzyłem na wywiady, to ich oczy są pełne rezygnacji, zawodu, że po raz kolejny się nie udało. W tej chwili najwięcej pracy powinni wykonać z psychologiem, by poczuli luz. Błędy techniczne są następstwem mentalnego nastawienia. Najlepiej je poprawia się w spokoju na skoczni, w tym tygodniu będą to robić w Zakopanem

Kot: Thurnbichler ma za dużo wizji

- Na pewno Thurnbichler ma wizje, ale z wypowiedzi doświadczonych zawodników wynika, że tych wizji jest za dużo. Zawodnicy nie za bardzo wiedzą, którego pomysłu się uczepić i się go trzymać. Trener chce jak najszybciej rozwiązać sytuację patową, ale trzeba wybrać jedną, dwie metody, które przyniosą spodziewany skutek. W Pucharze Świata i Pucharze Narodów się nie liczymy. Nic nie stracimy na wycofaniu się z jednego weekendu. Trudno będzie się włączyć do walki o Kryształową Kulę. Ostateczne zdanie powinien mieć Thurnbichler, bo on za to bierze odpowiedzialność. Nie łudźmy się, że Polacy od razu będą stawać na podium. Do tego jeszcze jest daleka droga. Jestem przekonany jednak, że Polaków zobaczymy w tym sezonie w pierwszej trójce - powiedział Kot.