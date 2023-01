To może być przewaga Kubackiego nad Granerudem? "Dlatego uważam, że wygra" 

Trener uważa, że Kubacki pokona Norwega

- Skoczkowie to nie roboty. Dawida spotkał wypadek przy pracy. Po pierwsze, warunki były dla niego bardzo niełaskawe i solidnie utrudniły mu zadanie. Po drugie, Dawid również nie skakał idealnie. Nie wiem, co konkretnie było tego przyczyną, natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie da się kończyć wszystkich konkursów na podium. Kiedyś musiały przyjść nieco słabsze rezultaty, ale nie przesadzajmy, bo jedenaste miejsce to jeszcze nie katastrofa. Nie było czegoś takiego, że nie awansował nawet do drugiej serii - powiedział Jarząbek.