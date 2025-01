To mógł być koniec Dawida Kubackiego w skokach. Padły wulgaryzmy

Dawid Kubacki miał skończyć ze skokami. Tego chciała jego rodzina

W czasie dołków członkowie rodziny szukali dla niego lepszego miejsca do pracy. Szczególnie nalegać na to miała jego mama. Tata jednak również nie był obojętny na problemy syna. "Było rzeczywiście tak, że mama próbowała mnie przekonać do tego, że no może warto by było dać z tym spokój, bo nic z tego nie ma" - mówił Kubacki w serialu dokumentalnym "Skoczkowie".