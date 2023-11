To mógł być koniec Dawida Kubackiego? Trener przestraszył się nie na żarty

Marta Kubacka wyszła ze szpitala w połowie kwietnia 2023 roku, a cała historia na szczęście dobrze się zakończyła. Dawid Kubacki , ku uciesze wszystkich kibiców skoków narciarskich w Polsce, również zdecydował się na powrót do profesjonalnego skakania. Sezon Pucharu Świata rozpoczyna się właśnie teraz - pierwszy konkurs odbywa się w fińskiej Ruce .

Thomas Thurnbichler w rozmowie z Łukaszem Siudakiem z "Polsatu Sport" zdobył się na wyznanie, że tamta straszna sytuacja miała duży wpływ na Dawida Kubackiego , co było widać w okresie letnim. Austriacki szkoleniowiec dodał, iż zwątpił, czy po tym wszystkim skoczek będzie chciał kontynuować swoją karierę.

Sytuacja z Dawidem nie była łatwa dla całego zespołu. Jak od 15 lat spędzasz czas w takim towarzystwie, to nie może być inaczej. Dawid, Kamil i Piotr są bardzo bliskimi przyjaciółmi. Sytuacja z Martą miała wpływ na całość naszej kadry. Nie byłem pewny, czy po tym wszystkim Dawid nadal będzie chciał to robi

Dawid Kubacki ma za sobą trudny okres. Początek sezonu też nie będzie łatwy

Zdaniem Austriaka trudny okres latem mocno odbijał się na formie Dawida Kubackiego, ale swoją postawą udowodnił, że jest człowiekiem bardzo silnym i zdolnym do osiągania najwyższych celów. - To było zmęczenie psychiczne. Nie był od tego w pełni wolny i to nie pozwalało mu na oddawanie dobrych skoków. Dużo na ten temat rozmawialiśmy i szukaliśmy sposoby na rozwiązanie tej sytuacji kryzysowej - wyznał Thomas Thurnbichler.