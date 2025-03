To ma być ratunek dla polskich skoków. Trener ujawnia zaskakujący plan PZN

Nie jest tajemnicą, że polskie skoki narciarskie od kilku sezonów przeżywają prawdziwy kryzys. Kiedy jeszcze kilka lat temu panowie brylowali na arenie międzynarodowej, a panie miały problem z kwalifikowaniem się do konkursów indywidualnych, wielu kibiców i dziennikarzy pragnęło, aby poziom pomiędzy naszymi reprezentacjami wreszcie się wyrównał. Nikt chyba jednak nie spodziewał się, że to podopieczni Thomasa Thurnbichlera zaliczą nagły spadek formy, który trwa do dnia dzisiejszego. No, może z wyjątkiem pojedynczych zawodników, którzy w miarę regularnie punktują w Pucharze Świata. Od polskiego akcentu podium minął już jednak prawie rok i raczej niewiele wskazuje na to, aby miało się to wkrótce zmienić.

