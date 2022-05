Mierzono by odległość od barków do pośladków, co miałoby wykluczyć sens 'wypinania', bo ewentualne próby wpływałyby na długość mierzoną od góry, a tę wcześniej sprawdzono by również bez kombinezonu (z dopuszczalną tolerancją 3 centymetrów)

- donosi Mateusz Leleń, dziennikarz TVP Sport.