To już pewne. Kubacki wprost ws. zakończenia kariery. Stanowczy komentarz

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Przez długi czas Dawid Kubacki był kojarzony z różowymi akcentami na swoim sprzęcie narciarskim. Wszystko za sprawą sponsorów, którzy towarzyszyli skoczkowi przez lata. Niedługo po zakończeniu ostatniego sezonu w Pucharze Świata stało się jasne, że pod tym względem Kubackiego czeka zmiana. Słoweńskie media sugerowały natomiast, że zawodnik ma problemy ze znalezieniem sponsorów i może nawet zakończyć karierę. Do tych plotek odniósł się sam Kubacki.

Dawid Kubacki w stroju skoczka narciarskiego z nartami na skoczni
Dawid KubackiFoto OlimpikAFP

W skokach narciarskich umowy sponsorskie zazwyczaj trwają latami i zawodnicy są kojarzeni z konkretnymi firmami. Tak było m.in. w przypadku Adama Małysza, Kamila Stocha, gdzie dane korporacje przedłużały sponsorowanie wybitnych skoczków i współpraca układała się bardzo dobrze. Do niedawna to samo można było powiedzieć o Dawidzie Kubackim. Wielu kibiców kojarzy go z różowym kaskiem i nartach o podobnym kolorze.

Wszystko przez dwie firmy, które były z doświadczonym skoczkiem od dawna. Mowa tu o austriackim producencie słodyczy Manner oraz o BWT - także austriackiej firmie, która zajmuje się technologią uzdatniania wody. Logo pierwszego sponsora widniało na kasku Kubackiego, a branding BWT znajdował się na nartach. Teraz wiadomo, że obie te firmy znikną z "wizerunku" polskiego skoczka narciarskiego.

Zobacz również:

Stefan Horngacher, Dawid Kubacki
Skoki Narciarskie

Dawid Kubacki zapytany o powrót Horngachera. Przyznał to wprost

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Kubacki zakończy karierę? Wymowny komentarz skoczka narciarskiego

Przekazał to sam zawodnik w rozmowie z portalem skijumping.pl. "To był kawał historii w tym sporcie, kiedy skakałem na nartach BWT i z Mannerem na kasku. Za nami piękne lata z wieloma sukcesami i za tę wspólną podróż obu tym sponsorom dziękuję. Zaczyna się nowy etap, a ich już ze mną w tym sporcie nie będzie" - przekazał utytułowany skoczek. Niedługo potem pojawiły się artykuły o Kubackim w słoweńskich mediach. Portal vecer.com sugerował, że Polak może nawet zakończyć karierę. 

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Stoch wprost ws. 19-letniego Tomasiaka. "Powiedzmy sobie szczerze"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Biało-czerwoni fani po przeczytaniu tych niespodziewanych doniesień mogli poczuć lekki niepokój. Na szczęście sam zainteresowany w wymownych słowach odniósł się do słoweńskich plotek. "Nie ma takiej możliwości" - powiedział Kubacki cytowany przez portal WP SportoweFakty. Można być więc pewnym, że zawirowania ze sponsorami nie wpłyną na przyszłość reprezentanta Polski.

Na razie nie jest pewne, jakie firmy wesprą Kubackiego, ale niektóre doniesienia sugerują, że zawodnik może otrzymać pomoc od producenta sprzętu sportowego Slatnar. Czy tak się stanie? Przekonamy się w najbliższej przyszłości, a sam skoczek rozpoczął już przygotowania do kolejnego sezonu i przebywał w Szczyrku, gdzie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior
La Liga

Odchodzi Lewandowski, ale to nie koniec polskiej historii. Kadrowicz na celowniku Barcelony

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Dawid Kubacki
Dawid KubackiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
skoczek narciarski w locie z szeroko rozstawionymi nartami na tle czystego, niebieskiego nieba, ubrany w niebieski kombinezon i kask, z widocznym numerem startowym oraz oznaczeniami sponsorskimi na nartach
Dawid KubackiKENTARO TOMINAGAAFP


Szwajcaria - Wielka Brytania. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja