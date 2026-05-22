W skokach narciarskich umowy sponsorskie zazwyczaj trwają latami i zawodnicy są kojarzeni z konkretnymi firmami. Tak było m.in. w przypadku Adama Małysza, Kamila Stocha, gdzie dane korporacje przedłużały sponsorowanie wybitnych skoczków i współpraca układała się bardzo dobrze. Do niedawna to samo można było powiedzieć o Dawidzie Kubackim. Wielu kibiców kojarzy go z różowym kaskiem i nartach o podobnym kolorze.

Wszystko przez dwie firmy, które były z doświadczonym skoczkiem od dawna. Mowa tu o austriackim producencie słodyczy Manner oraz o BWT - także austriackiej firmie, która zajmuje się technologią uzdatniania wody. Logo pierwszego sponsora widniało na kasku Kubackiego, a branding BWT znajdował się na nartach. Teraz wiadomo, że obie te firmy znikną z "wizerunku" polskiego skoczka narciarskiego.

Kubacki zakończy karierę? Wymowny komentarz skoczka narciarskiego

Przekazał to sam zawodnik w rozmowie z portalem skijumping.pl. "To był kawał historii w tym sporcie, kiedy skakałem na nartach BWT i z Mannerem na kasku. Za nami piękne lata z wieloma sukcesami i za tę wspólną podróż obu tym sponsorom dziękuję. Zaczyna się nowy etap, a ich już ze mną w tym sporcie nie będzie" - przekazał utytułowany skoczek. Niedługo potem pojawiły się artykuły o Kubackim w słoweńskich mediach. Portal vecer.com sugerował, że Polak może nawet zakończyć karierę.

Biało-czerwoni fani po przeczytaniu tych niespodziewanych doniesień mogli poczuć lekki niepokój. Na szczęście sam zainteresowany w wymownych słowach odniósł się do słoweńskich plotek. "Nie ma takiej możliwości" - powiedział Kubacki cytowany przez portal WP SportoweFakty. Można być więc pewnym, że zawirowania ze sponsorami nie wpłyną na przyszłość reprezentanta Polski.

Na razie nie jest pewne, jakie firmy wesprą Kubackiego, ale niektóre doniesienia sugerują, że zawodnik może otrzymać pomoc od producenta sprzętu sportowego Slatnar. Czy tak się stanie? Przekonamy się w najbliższej przyszłości, a sam skoczek rozpoczął już przygotowania do kolejnego sezonu i przebywał w Szczyrku, gdzie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski.

