To już koniec skoków narciarskich w tym kraju. Wielkie plany legły w gruzach

Jeszcze kilka miesięcy temu kibice skoków narciarskich dość powszechnie cieszyli się, że do tej dyscypliny, w skali świata dość niszowej, dołącza kolejne państwo. Sophie Sorschag porzuciła Austrię na rzecz reprezentowania Kosowa. Zapowiadała walkę o olimpijskie krążki, a w tym bałkańskim kraju miały powstać nowe obiekty, aby młodzi adepci mogli zapoznać się z tym nowym dla nich sportem. Teraz jednak wszystko upadło i wygląda na to, że to koniec krótkiej historii skoków narciarskich w tym kraju.