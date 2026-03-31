To już deklasacja, taką fortunę zbił Tomasiak. Jest 19-letnim milionerem

Debiutancki sezon Kacpra Tomasiaka w skokach narciarskich na najwyższym poziomie przebiegł w sposób, który i zawodnik i kibice pamiętać będą latami. 19-latek był najlepszym Polakiem w Pucharze Świata, co ma odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Zajął 23. miejsce. Mogło być wyżej, lecz z różnych względów nie startował we wszystkich konkursach, w tym w finale w Planicy.

Do tego doszedł niesamowity sukces na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Tomasiak wywalczył trzy medale: srebro i brąz w konkursach indywidualnych oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem. O takim rezultacie trudno było marzyć, a tymczasem stał się on rzeczywistością.

Osiągnięcia wiążą się nie tylko z prestiżem i dumą, ale również z odpowiednią gratyfikacją finansową. W zaledwie kilka tygodni Kacper stał się milionerem. Jego zarobki z ledwie zakończonego sezonu są imponujące. Mogą być też pewną motywacją dla młodych sportowców.

Ogromne pieniądze dla Tomasiaka. 19-latek milionerem

Sukcesy olimpijskie znacznie wpłynęły na status majątkowy Kacpra Tomasiaka. Wzbogaciły go bowiem o łącznie niespełna 2 mln złotych. Na kwotę składają się nagrody od Polskiego Komitetu Olimpijskiego (900 tys. zł za trzy medale, tokeny o wartości 550 tys. zł, obraz, voucher na wakacje oraz biżuteria o wartości do 2000 zł), finansowa premia z Ministerstwa Sportu i Turystyki (163 500,12 zł) i dwuletnie stypendium (370 254,24 zł wypłacane w miesięcznych ratach). Do tego dochodzą premie za wyniki w Pucharze Świata. To około 290 tys. złotych.

Poza tym sportowiec otrzymał od dewelopera apartament w tzw. Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich (wartość ok. 1 mln zł). Oprócz niego mieszkania na tym osiedlu podarowano wcześniej Aleksandrze Mirosław, Darii Pikulik, Julii Szeremecie i Klaudii Zwolińskiej.

Mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, w którym nie będziesz musiał się o nic martwić, tylko skupić się na swoich startach

Sukcesami z Predazzo Kacper Tomasiak zapewnił sobie również prawo do pobierania "emerytury olimpijskiej". Na ten moment jest to trochę ponad 5 tys. zł miesięcznie. Pieniądze przelewane są jednak najwcześniej po ukończeniu przez sportowca 40. roku życia.

Tyle Polacy zarobili w Pucharze Świata w sezonie 2025/2026

W ostatnim sezonie Tomasiak wyróżnił się na tle kolegów nie tylko wynikami, ale i zarobkami. Dość powiedzieć, że następny Polak w klasyfikacji generalnej PŚ, czyli Kamil Stoch (31.), zainkasował sporo mniej, bo ok. 140 tys. zł. Piotr Żyła (33.) wypracował ok. 94 tys. zł., a Maciej Kot (39.) ok. 57 tys. zł.

Dzięki olimpijskiemu sukcesowi osiągniętemu wespół z Kacprem finansowo starszych kolegów z reprezentacji wyprzedził Paweł Wąsek (43. w klasyfikacji generalnej PŚ 2025/2026). Do 41 tys. zł zarobionych w Pucharze Świata dołożył 200 tysięcy w gotówce i 200 tysięcy w tokenach od PKOl, a także obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2 tysięcy. Poza tym dostał premię finansową 78 241,68 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki i łącznie, podobnie jak Kacper, 370 254,24 zł stypendium wypłacanego w miesięcznych ratach przez okres dwóch lat.

W klasyfikacji PŚ znalazły się jeszcze miejsca dla trzech Polaków: Dawida Kubackiego (44.) - ok. 68 tys. zł (z czego prawie połowa to suma za 3. miejsce w duecie z Kacprem Tomasiakiem w Zakopanem), Aleksandra Zniszczoła (64.) - ok. 6,5 tys. zł oraz Klemensa Joniaka (72.) - ok. 4 tys. zł.

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

