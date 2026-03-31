To już deklasacja, taką fortunę zbił Tomasiak. Jest 19-letnim milionerem

Katarzyna Pociecha

Dzięki świetnym występom w Pucharze Świata i niesamowitemu sukcesowi na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Kacper Tomasiak zasłużenie zarobił ogromne pieniądze. Wynagrodzeniem wręcz zdeklasował bardziej doświadczonych kolegów z reprezentacji Polski. Choć równocześnie w niektórych przypadkach przyczynił się do podreperowania ich budżetów.

article cover
Kacper Tomasiak, multimedalista zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026AKPA AKPA

Debiutancki sezon Kacpra Tomasiaka w skokach narciarskich na najwyższym poziomie przebiegł w sposób, który i zawodnik i kibice pamiętać będą latami. 19-latek był najlepszym Polakiem w Pucharze Świata, co ma odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej cyklu. Zajął 23. miejsce. Mogło być wyżej, lecz z różnych względów nie startował we wszystkich konkursach, w tym w finale w Planicy.

Do tego doszedł niesamowity sukces na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Tomasiak wywalczył trzy medale: srebro i brąz w konkursach indywidualnych oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem. O takim rezultacie trudno było marzyć, a tymczasem stał się on rzeczywistością.

Osiągnięcia wiążą się nie tylko z prestiżem i dumą, ale również z odpowiednią gratyfikacją finansową. W zaledwie kilka tygodni Kacper stał się milionerem. Jego zarobki z ledwie zakończonego sezonu są imponujące. Mogą być też pewną motywacją dla młodych sportowców.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak
Skoki Narciarskie

Sceny z Kacprem Tomasiakiem pod szkołą w Szczyrku. Aż trudno było go poznać

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Ogromne pieniądze dla Tomasiaka. 19-latek milionerem

Sukcesy olimpijskie znacznie wpłynęły na status majątkowy Kacpra Tomasiaka. Wzbogaciły go bowiem o łącznie niespełna 2 mln złotych. Na kwotę składają się nagrody od Polskiego Komitetu Olimpijskiego (900 tys. zł za trzy medale, tokeny o wartości 550 tys. zł, obraz, voucher na wakacje oraz biżuteria o wartości do 2000 zł), finansowa premia z Ministerstwa Sportu i Turystyki (163 500,12 zł) i dwuletnie stypendium (370 254,24 zł wypłacane w miesięcznych ratach). Do tego dochodzą premie za wyniki w Pucharze Świata. To około 290 tys. złotych.

Poza tym sportowiec otrzymał od dewelopera apartament w tzw. Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich (wartość ok. 1 mln zł). Oprócz niego mieszkania na tym osiedlu podarowano wcześniej Aleksandrze Mirosław, Darii Pikulik, Julii Szeremecie i Klaudii Zwolińskiej.

Mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, w którym nie będziesz musiał się o nic martwić, tylko skupić się na swoich startach
- mówiła Tomasiakowi Anna Wojdyga, przekazując symboliczny klucz.

Sukcesami z Predazzo Kacper Tomasiak zapewnił sobie również prawo do pobierania "emerytury olimpijskiej". Na ten moment jest to trochę ponad 5 tys. zł miesięcznie. Pieniądze przelewane są jednak najwcześniej po ukończeniu przez sportowca 40. roku życia.

Zobacz również:

Wiktor Szozda, Puchar Kontynentalny Zakopane 2025
Skoki Narciarskie

Najpierw Stoch, a teraz on. Następny Polak kończy ze skokami, to oficjalne

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Tyle Polacy zarobili w Pucharze Świata w sezonie 2025/2026

W ostatnim sezonie Tomasiak wyróżnił się na tle kolegów nie tylko wynikami, ale i zarobkami. Dość powiedzieć, że następny Polak w klasyfikacji generalnej PŚ, czyli Kamil Stoch (31.), zainkasował sporo mniej, bo ok. 140 tys. zł. Piotr Żyła (33.) wypracował ok. 94 tys. zł., a Maciej Kot (39.) ok. 57 tys. zł.

Dzięki olimpijskiemu sukcesowi osiągniętemu wespół z Kacprem finansowo starszych kolegów z reprezentacji wyprzedził Paweł Wąsek (43. w klasyfikacji generalnej PŚ 2025/2026). Do 41 tys. zł zarobionych w Pucharze Świata dołożył 200 tysięcy w gotówce i 200 tysięcy w tokenach od PKOl, a także obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2 tysięcy. Poza tym dostał premię finansową 78 241,68 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki i łącznie, podobnie jak Kacper, 370 254,24 zł stypendium wypłacanego w miesięcznych ratach przez okres dwóch lat.

W klasyfikacji PŚ znalazły się jeszcze miejsca dla trzech Polaków: Dawida Kubackiego (44.) - ok. 68 tys. zł (z czego prawie połowa to suma za 3. miejsce w duecie z Kacprem Tomasiakiem w Zakopanem), Aleksandra Zniszczoła (64.) - ok. 6,5 tys. zł oraz Klemensa Joniaka (72.) - ok. 4 tys. zł.

Zobacz również:

Dla Kamila Stocha wiara w Boga jest ważna. Mówił o tym m.in. ksiądz, który udzielał mu ślubu z Ewą
Sportowe życie

Kamil Stoch wprost ws. religii, ogłosił to publicznie. Poruszenie w Polsce

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakIwańczukEast News
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakOlimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
Sportowiec w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i okularami, ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, unosi ręce dla zachowania równowagi na śnieżnym stoku.
Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i WąskaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja