Polski duet świetny w Lake Placid

Pierwszy skok dla Polski oddał Piotr Żyła i uzyskał 123,5 metra, a zatem była to lepsza próba niż podczas startów indywidualnych. Słabszy był chociażby skaczący dla Norwegii Marius Lindvik. Dało to Polsce trzecie miejsce za wyraźnie prowadzącą Austrią i Słowenią. 6.6 pkt tracili Polacy do Austriaków.