"Żeby skoki się rozwijały i miały przyszłość, musimy porzucić myślenie, że to konkurencja zimowa. Na pewno bliżej nam do określenia 'sport ekstremalny', ale nie zimowy, bo musimy myśleć, by rozgrywać zawody, gdzie się da i kiedy się da, a nie tylko przez część roku" - powiedział Austriak w trakcie weekendowych konkursów Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu, a cytowany przez niemiecką agencję prasową DPA.

"Na nasze szczęście jest coś takiego jak igelit, którym możemy pokryć zeskok i nie potrzebujemy śniegu, by skakać na nartach. Bo jeśli zostaniemy wyłącznie przy śniegu, nie otworzymy się na nowe lokalizacje, to kiedyś jako dyscyplina z powodu braku zimy, co przecież może się zdarzyć, umrzemy" - nawiązał do zmian klimatycznych.