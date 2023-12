To jedno z głównych zadań dla Thomasa Thurnbichlera. Adam Małysz mówi o tym wprost

Jest to temat, na który kładziemy duży nacisk w pracy trenera Thomasa Thurnbichlera. To nawet nie jest tylko opinia, to coś więcej i mocniej, na temat tego, że dalej nie ma młodych zawodników, którzy mogą zastępować tych starszych. Obecnie starsi też mają przez to problem, bo gdy coś jest nie tak, to nie ma kogoś, kto mógłby ich zmienić i dać im odpocząć. Zdecydowanie sztab musi się za to wziąć

~ powiedział wprost w rozmowie z TVN Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.