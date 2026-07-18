To jednak nie koniec. Jest temat powrotu Stocha do kadry. Horngacher nie odpuści

Z polską publiką Kamil Stoch pożegnał się 11 stycznia. Tego dnia oddał ostatni skok na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. A ostatni w karierze - 29 marca na mamucie w Planicy.

Kres sportowej kariery zapowiedział już wcześniej. Sezon olimpijski miał być zwieńczeniem pięknej przygody ze skokami narciarskimi. Po nim przyszła pora na nowy etap życia, już bez adrenaliny generowanej na belce startowej przez ponad dwie dekady.

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Do nowego sezonu polscy skoczkowie po raz pierwszy od dawna przystąpią bez Stocha. To sytuacja, do której... trzeba przywyknąć.

- Tak, też dla mnie jest trochę inaczej, bo Kamil zawsze był w moich grupach treningowych, a teraz nie ma go w drużynie. Ale myślę, że czuje się dobrze, podjął dobrą decyzję dla siebie - mówi w wywiadzie dla skijumping.pl Stefan Horngacher, pełniący w sztabie polskiej kadry rolę koordynatora.

Do nowych realiów musi się przyzwyczaić również trzykrotny mistrz olimpijski. Przez ponad 20 lat funkcjonował w ścisłym reżimie treningowym. Teraz jest panem swojego losu. Wolny czas zamierza spędzać na podróżowaniu z małżonką po świecie.

Ale od skoków nie chce odcinać się definitywnie.

- Nie ukrywam, że chciałbym też zaangażować się odrobinę w sport i zostać przy skokach narciarskich. Chciałbym się dzielić doświadczeniem z dziećmi i adeptami, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową karierę - mówił wiosną przy okazji wizyty w ministerstwie sportu.

Jego plany zapewne doczekają się realizacji, tyle że niekoniecznie od razu z udziałem dzieci i adeptów. Jak się okazuje, Stoch jest potrzebny w kadrze narodowej.

- Pracujemy nad tym, żeby może nieco częściej odwiedzał naszą drużynę albo był bardziej wewnątrz zespołu. Może pomoże nam w niektórych sprawach zimą - zapowiada otwarcie Horngacher, który przez siedem ostatnich lat opiekował się reprezentacją Niemiec.

Najbliższe miesiące pokażą, czy uda się nawiązać ze Stochem regularną współpracę. Na razie najlepsi polscy zawodnicy przygotowują się do sezonu letniego. Trenerem kadry pozostał Maciej Maciusiak. W kadrze A na cykl 2026/27 znaleźli się Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Piotr Żyła.

Kamil Stoch Pawel Murzyn/East News East News

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stefan Horngacher Photo by HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





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