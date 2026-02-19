To jednak koniec. Tomasiak poznał całą prawdę. Teraz musi się z tym zmierzyć

Łukasz Żurek

Kacper Tomasiak leciał na zimowe igrzyska olimpijskie jako wielki talent polskich skoków narciarskich. Wrócił do kraju w roli bohatera. Nigdy nie wróci już do poprzedniej roli, co niesie ze sobą ściśle określone następstwa. Fachowo mówi o nich Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek. - Po tak gigantycznym sukcesie ta presja nigdy nie zniknie, będzie stałym elementem krajobrazu zawodnika - zaznacza w rozmowie z Eurosportem.

Zawodnik w kombinezonie i kasku podczas skoku narciarskiego na tle nocnej scenerii, z widocznym numerem startowym, obok portret osoby w okularach przeciwsłonecznych i kapturze.
Daria Abramowicz (na małym zdj.) tłumaczy fachowo, co czeka Kacpra Tomasiaka po sukcesie w ZIO 2026AFP
Trzy olimpijskie starty, trzy medale. To bilans Kacpra Tomasiaka z igrzysk olimpijskich w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo. Takiego dorobku nie oczekiwał w najśmielszych prognozach.

19-latek debiutował na imprezie czterolecia. Już w pierwszym konkursie (skocznia normalna) sięgnął po srebrny medal. Krążek takiego samego koloru wywalczył też w rywalizacji duetów, tworząc parę z Pawłem Wąskiem. Wcześniej na dużym obiekcie zdobył także brąz.

Daria Abramowicz po olimpijskim sukcesie Kacpra Tomasiaka: Presja nigdy nie zniknie

Obserwatorzy przy każdej okazji podkreślali odporność mentalną nastolatka. Skakał tak, jak gdyby presja nie stanowiła dla niego balastu. Wręcz przeciwnie - wyglądało na to, że najwyższa stawka zmagań wyzwalała w nim najlepszą dyspozycję.

- Być może presja była mu obca. Możliwe, że on bardzo dobrze odnajduje się w środowisku, gdzie stres, pobudzenie, presja są obecne - mówi w rozmowie z Eurosportem Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek.

- Prawda jest taka, że po tak gigantycznym sukcesie ta presja nigdy nie zniknie, będzie stałym elementem krajobrazu zawodnika - dodaje od razu.

I być może to najlepsza wiadomość, jaką możemy dzisiaj usłyszeć. Ale czy rzeczywiście - to pokażą najbliższe tygodnie. A w zasadzie kolejne sezony.

Tomasiak nigdy nie wróci już do tej rzeczywistości, w której żył jeszcze dwa tygodnie temu. Wszystko zmieni się teraz diametralnie. Na kilku płaszczyznach jednocześnie.

- Tu jest kilka rzeczy. Rozpoznawalność, potencjalnie współprace sponsorskie, zmieniający się status społeczno-ekonomiczny. Z drugiej strony, nadal ważny będzie rozwój i sportowe cele przy systematycznie zwiększających się oczekiwaniach, szczególnie społecznych. Skoki to dyscyplina, którą żyjemy i oddychamy od wielu lat - zauważa Daria Abramowicz.

Pierwszy występ Tomasiaka w nowych realiach już w najbliższą niedzielę. Trzykrotny medalista olimpijski weźmie udział w mistrzostwach Polski. W rywalizacji na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince będzie tym, razem niekwestionowanym faworytem.

    Sportowiec w zimowej kurtce z orzełkiem Polski na piersi trzyma medal oraz pluszową maskotkę, uśmiecha się i nosi czerwoną czapkę.
    Kacper TomasiakIwańczukEast News
    Skoczek narciarski w stroju startowym z numerem 38, kaskiem i goglami z logo olimpijskim, pochylony do przodu podczas skoku na tle czerni, wyraźnie widoczne logo igrzysk olimpijskich oraz polska flaga na kasku.
    Kacper TomasiakKoji ITOAFP
    Daria Abramowicz
    Daria AbramowiczFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i WąskaPolsat Sport

