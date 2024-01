Rywalizacja drużynowa w mistrzostwach świata w lotach narciarskich na Kulm skończyła się dla Polaków bardzo rozczarowująco. W drugiej serii, z powodu nieprzepisowego kombinezonu, zdyskwalifikowany został bowiem Aleksander Zniszczoł , co sprawiło, że podopieczni Thomasa Thurnbichlera spadli na ostatnie miejsce i konkurs zakończyli jako ósma reprezentacja.

"Biało-Czerwoni" mieli prawo czuć się zawiedzeni. "Wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę, jako zespół. Wszyscy skakaliśmy dobrze. Zabrakło jednak technicznego przygotowania, bo to właśnie ten element nie zagrał. To była dyskwalifikacja za techniczne wykroczenie. Tak bywa. Ten sezon tak się dla nas układa, że nawet nie ma szczęścia w nieszczęściu. Ciągle gdzieś nam czegoś brakuje. Trzeba to przetrawić i iść dalej" - mówił Kamil Stoch.