Paweł Wąsek zaliczył wpadkę

23-latek osiągnął tylko 123,5 m, przegrał rywalizację w parze z Janem Hoerlem i zawody zakończył już na pierwszej serii. To było o tyle zaskakujące, że w bieżącym sezonie, jeśli Wąsek kwalifikował się do zawodów, to za każdym razem punktował.