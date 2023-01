To dlatego Kubacki zaczął wygrywać. W tym tkwi przyczyna jego sukcesu

Dawid Kubacki rozpoczął sezon od dwóch wygranych w Wiśle i od początku rywalizacji w tegorocznym Pucharze Świata nie wypada z pierwszej dziesiątki. Co więcej, mistrz świata z Seefeld tylko dwukrotnie znalazł się poza podium, a do triumfów w Polsce dołożył kolejne trzy pucharowe zwycięstwa.

Dawid Kubacki skacze coraz lepiej

Polak pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wydaje się, że jest w na tyle dobrej i stabilnej formie, że szybko nie odda plastronu lidera. Jak w rozmowie z "Super Expressem" zauważył Jakub Kot , dobre skoki 32-latka to w dużej mierze zasługa Thomasa Thurnbichlera.

Ekspert Eurosportu podkreślił, że Kubacki zmienił technikę skakania. - To praca trenera Thunbichlera. Powiedział co trzeba zmienić i to działa nie tylko u Dawida, ale również u Piotra Żyły - stwierdził.