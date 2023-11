To czeka skoczków na Pucharze Świata w Lillehammer. Warunki będą ekstremalne

Prognozy dla norweskiej miejscowości nie pozostawiają żadnych złudzeń co do tego, co czeka skoczków w najbliższy weekend. Jeszcze w czwartek w Lillehammer temperatura jest zupełnie normalna dla przełomu listopada i grudnia - według serwisu yr.no wynosi minus cztery stopnie Celsjusza i podobnie było także w ostatnich dniach, gdy na skoczniach ćwiczyła reprezentacja Polski.

W piątek przy okazji kwalifikacji będzie już jednak chłodniej - w godzinach popołudniowych temperatura ma spaść do minus ośmiu.

W Lillehammer będzie zimniej z dnia na dzień. Sobotnie zawody mają odbyć się w przy mniej więcej minus dziesięciu stopniach, a to i tak dopiero wstęp do tego, co czeka skoczków w niedzielę.

Tego dnia w norweskiej miejscowości ma zapanować już naprawdę siarczysty mróz. W najcieplejszym momencie dnia słupek rtęci i tak pokaże minus siedemnaście stopni. W momencie, gdy konkurs skoków na dużym obiekcie będzie dobiegał końca, ma być jeszcze chłodniej.

Dodatkowo odczucie zimna zapewne spotęguje wiatr - prognozy zapowiadają powiewy z prędkością 2-3 metrów na sekundę.

Polacy szukają formy w Lillehammer

Nowy sezon Pucharu Świata wystartował w ostatni weekend w Kuusamo. Nasza reprezentacja zdecydowanie nie zaliczy tego występu do udanych - Polacy zajmowali co najwyżej miejsca na początku trzeciej dziesiątki. W Finlandii w ogóle nie zapunktował Kamil Stoch, który pierwszego dnia odpadł po pierwszej serii, a drugiego nie zdołał zakwalifikować się do konkursu. Słaby start w wykonaniu naszej kadry wywołał w Polsce wielkie emocje, ale trener Thomas Thurnbichler uspokaja, że sytuacja powinna wrócić do normy.

W Lillehammer zawodników czeka najpierw konkurs na normalnej, a później na dużej skoczni.

