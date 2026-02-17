To był powód przerwania zawodów. Sandro Pertile wszystko wyjaśnił

W skrócie Zawody olimpijskie duetów w Predazzo zostały przerwane z powodu intensywnych opadów śniegu i pogarszających się warunków na skoczni.

Za ostateczne wyniki uznano rezultaty po dwóch seriach, dzięki czemu Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak zdobyli srebrne medale.

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, wyjaśnił, że decyzja o przerwaniu zawodów miała na celu zapewnienie fair play, a żadnych protestów nie zgłoszono.

Po dwóch z trzech serii rywalizacji olimpijskiej duetów w Predazzo Polacy - Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak - zajmowali drugie miejsce. Po skoku tego pierwszego w trzeciej serii Biało-Czerwoni spadli na czwarte miejsce. Przed skokami ostatniej grupy w trzeciej serii nagle zaczął padać śnieg.

Najpierw nieśmiało, ale z czasem coraz intensywniej. Pojawił się też mocniejszy wiatr po narty. Jury w tym momencie kompletnie przestało panować nad sytuacją. Skoczkowie czekali na schodach. Bez żadnej osłony przed śniegiem. Mokli. Ostatnia grupa zawodników w końcu ruszyła. W większości przypadków to były słabe skoki. Wyjątkiem był tylko Niemiec Philipp Raimund.

Sandro Pertile wytłumaczył, dlaczego konkurs został przerwany

W końcu przyszedł czas na Kacpra Tomasiaka. Jury było coraz bardziej nerwowe. Wydawało się, że Polak, który miał na kasku warstwę kilku centymetrów śniegu i był opatulony kocem, jednak nie wystartuje. Tymczasem dostał zielone światło. Jakby jury chciało sprawdzić, czy w tych warunkach można skakać. Polak miał prędkość najazdową 91,4 km/h. Ponad trzy kilometry na godzinę wolniej, niż w dwóch pierwszych skokach. Po swojej próbie zajmował trzecie miejsce, a na górze było jeszcze trzech zawodników.

Pertile, który rozmawiał z kolejnymi zawodnikami po skoku, w końcu skonsultował się z resztą jury. Decyzja mogła być tylko jedna. Konkurs został przerwany, a za ostateczne wyniki uznano te po dwóch seriach.

To był mokry opad śniegu. Próbowaliśmy wyczyścić tory, ale intensywność opadu była duża. Robiliśmy wszystko, by warunki dla zawodników były jak najlepsze, ale jednak tracili dużo na prędkości. To było ekstremalne. Stało się jasne, że nie będziemy w stanie przeprowadzić sprawiedliwej serii, bo byłoby trudno utrzymać takie same warunki na najeździe dla wszystkich. Do tego było coraz więcej śniegu na zeskoku. Dlatego zdecydowaliśmy się zakończyć zawody

- Jestem szczęśliwy z tego powodu, że widzieliśmy naprawdę świetne zawody. Nowy format konkursów jest bardzo ekscytujący. Mieliśmy naprawdę wiele drużyn, które były bardzo blisko siebie. Dzięki temu były wielkie emocje. Mieliśmy - poza warunkami w ostatniej serii - znakomity konkurs. Jesteśmy sportem, który jest rozgrywany na zewnątrz i takie sytuacje są czymś normalnym - dodał Włoch.

Nie było żadnych protestów

Pertile podkreślał, że dwie pierwsze serie odbywały się w bardzo sprawiedliwych warunkach.

- Mieliśmy dwie serie, który były bardzo fair. W igrzyskach są tylko trzy medale, dlatego dziś mamy trzy drużyny, które się cieszą. Sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia, była jednak poza kontrolą. Warunki nagle stały się bardzo loteryjne, więc nie dziwi zdenerwowanie nie tylko jury, ale też zawodników. Nigdy nie jest prostą decyzją zakończenie rywalizacji olimpijskiej przed czasem. Rozmawiałem z wieloma skoczkami po swojej próbie i wszyscy byli przekonani, że nie ma szans na sprawiedliwe skakanie w takich warunkach. Te były po prostu nie fair - powiedział Pertile.

Zapytany o to, czy nie można było poczekać aż śnieg przestanie padać, odparł:

Zawsze łatwo jest powiedzieć coś takiego po zawodach. Musieliśmy podjąć decyzję. W momencie, kiedy to robiliśmy, mieliśmy do czynienia z mokrym i nawalnym opadem śniegu.

Dyrektor PŚ zapewnił też, że nie było żadnych protestów związanych z tą decyzją.

- Uważam, że działaliśmy zgodnie z zasadami. Można zakończyć takie zawody także po jednej rundzie, ale w tym wypadku przeprowadziliśmy dwie serie, które odbywały się dobrych warunkach. Musimy zatem zaakceptować te wyniki - zakończył Pertile.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport